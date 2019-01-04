Son Dakika Haberleri: Yabancı Kotası Yarım Saatte Doldu

Yabancı Kotası Yarım Saatte Doldu

1 saat önce

31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın 2019 yılı için belirlenen bin 200 kişilik yabancı kotası, dünyanın 51 ülkesinden yapılan başvurularla 28 dakika içinde tamamlandı.

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31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın 2019 yılı için belirlenen bin 200 kişilik yabancı kotası, dünyanın 51 ülkesinden yapılan başvurularla 28 dakika içinde tamamlandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamada, 21 Temmuz'da dünya çapında binlerce yüzücünün İstanbul'da Asya'dan, Avrupa'ya kulaç atacağı yarışta, bin 200 kişilik kontenjanın 428'i kadın, 772'si erkek yüzücülerden oluştu.

Başvurularda en yoğun ilgi geçmiş senelerde olduğu gibi Rusya'dan geldi.

Rusya 350 kişiden oluşan kontenjanını 6 dakika içinde tamamlarken, Ukrayna da 11 dakika içinde kotasını doldurmayı başardı.

Türkiye'den bin 200 yüzücünün yer alacağı yarışta yerli sporcular için başvurular 15 Mart'ta sona erecek.

Yarışa başvuran yerli adaylar İstanbul'da 4- 5 Mayıs, Samsun'da 19 Mayıs, Adana'da 2 Haziran, Ankara'da 9 Haziran, İstanbul'da 15-16 Haziran ve İzmir'de 23 Haziran'da yapılacak seçme yarışlarında en başarılı sürelere imza atan bin 200 sporcunun arasında seçilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:23 Kaynak: AA

Spor
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