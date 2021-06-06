Yabancı krizi devam ediyor! TFF geri adım atmayınca, Kulüpler Birliği harekete geçti

TFF ve Kulüpler Birliği arasındaki kriz yarın daha da derinleşecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı sayısındaki kararında geri adım atmayacağı öğrenildi. Öte yandan oyuncu kontenjanı, küme düşme statüsü ve harcama limitleriyle ilgili yarın Kulüpler Birliği olağanüstü toplantı yapacak.

HERKES ŞİKAYETÇİ

Üç büyükler başta olmak üzere çoğunluk TFF'nin aldığı kararlara tepkili. Yabancı sayısının eski kurala dönmesi ve harcama limitlerinin yükseltilmesi talep edilecek. TFF'nin yabancı konusunda daha fazla esneme yapma ihtimali pek gözükmüyor. Ancak Kulüpler Birliği'nin sıkı baskısı değişimi getirebilir.