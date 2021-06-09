Yabancı kuralının değişmesini istemeyen Kulüpler Birliği, TFF'ye yazı yazdı

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Kulüpler Birliği ile TFF arasında önceki günlerde yapılan toplantının ardından kulüplerden ilk somut adım geldi. Kulüpler Birliği, yabancı oyuncu kuralının yeni sezonda değişmemesi için TFF'ye resmen talepte bulundu.

BAZI KULÜPLER İMZA VERMEDİ

Kulüpler Birliği tarafından TFF'ye gönderilen yazıda, "Aşağıda imzası bulunan külüplerimiz olarak yabancı sayısının 2021-2022 sezonunda sözleşme imzalama sınırlaması olmaksızın, esame listesinde 14 yabancı yer alabilecek şekilde devam etmesi, bu hususta Kulüpler Birliği ile birlikte bir plan dahilinde kademeli düşüşün sağlanması, altyapıya yönelik projeler sunulması amacıyla komisyon kurularak Kulüpler Birliği ile birlikte bir planlama dahilinde oyuncu kriterleri, altyapı tesis yatırımları, rezerv takım gibi yapılacak somut çalışmalar neticesinde uzun vadeli kararlar verilmesi talebimizi bilgilerinize arz/rica ederiz..." ifadelerine yer verildi. TFF'ye gönderilen belgede ayrıca kulüp başkanlarının imzaları da yer aldı. Bazı kulüplerin ise imza vermediği görüldü.