Türkiye'deki yabancı medya mensuplarını bir araya getirmek için "Yabancı Medya Birliği" kuruldu.

TRT Harbiye binasında gerçekleşen Yabancı Medya Birliği kuruluş törenine Türkiye - Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Yabancı Medya Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Eymen Halit ve Başkan Yardımcısı Metin Turan'ın yanı sıra birçok medya mensubu katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Halit, Türkiye'nin uluslararası alanda üstlendiği role değindi.

Türkiye'nin "özgürlüğün savunucusu" olduğunu belirten Halit, "Türkiye, Filistin'den, Irak'a, ?? Tunus'tan Mısır'a, Suriye ve Sudan'a kadar birçok ülkede büyük çalışmalar yaptı. Bu coğrafyalarda medyanın üstlendiği rolün ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizler de medya mensupları olarak önemli görevler üstlenmek zorundayız. Bu güzel hedefe yönelik güçlerimizi birleştirmeye karar verdik." diye konuştu.

Halit, Türkiye'de yaşayan çok sayıda yabancı medya mensubu olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Medyada çalışan sadece gazeteciler değil, akademisyen, uzman, teknik görevli ve tüm üyeler birlik içinde hareket ederek medyanın gücünü daha da artıracaktır. Bizler Türkiye'de elimizden geleni yapacağız. Başta Arap coğrafyaları olmak üzere özgürlük mücadelelerini destekleyeceğiz."