Yabancı medya mensupları AA ve TİKA iş birliğinde düzenlenen "Yeni Nesil Habercilik Eğitimi"ni değerlendirdi - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında düzenlenen "Online Yeni Nesil Habercilik Eğitim Programı"na katılan farklı ülkelerden medya mensupları, gördükleri gazetecilik eğitimin çok faydalı olduğunu belirtti.

Program kapsamında 25-27 Mayıs tarihlerinde, AA'nın alanında uzman gazetecileri tarafından "Sosyal Medya ve Yeni Medya Uygulamaları", "Gazetecilikte Gündem ve Kaynak", "Gazetecilikte Yeni Zorluklar" ve "İnternet Gazeteciliği" gibi alanlarda eğitimler verildi.

İngilizce dilinde 24 ülkeden 90'ın üzerinde medya mensubunun yer aldığı programa katılan Bosna Hersekli Azra Mesic, farklı ülkelerde görev yapan medya mensuplarıyla eğitim kapsamında bir araya geldiği için oldukça mutlu olduğunu söyledi.

Yaklaşık 15 yıldır gazetecilik yaptığını ve kendini sürekli geliştirmeye çalıştığını aktaran Mesic, sosyal medyanın ve yeni nesil haberciliğin öneminin henüz tam anlaşılamadığını, bu alanda bilgisini artırmaya çalıştığını dile getirdi.

"Eğitimin kariyerimi önemli şekilde etkileyeceğini düşünüyorum"

Programa Gambiya'dan katılan Sheriff Saidykhan da derslerden oldukça memnun kaldığını, "Gazetecilikte Gündem ve Kaynak" dersinin, en çok faydalandığı ders olduğunu belirtti.

Eğitimlerde öğrendiklerinin gazetecilik kariyerine önemli ölçüde katkı sağlayacağına inandığını dile getiren Saidykhan, mümkün olan en kısa zamanda eğitmenlerle yüz yüze tanışmak istediğini ifade etti.

Aynı ülkeden gazeteci Modou Touray de derslerin oldukça eğitici olduğunu vurgulayarak "İnternet gazeteciliği alanına ilgi duyan bir muhabir olarak, AA'nın gelecekteki eğitim programlarına da katılmak istiyorum." dedi.

"Online İleri Seviye Yeni Nesil Habercilik Eğitim Programı" 8-11 Haziran'da düzenlenecek

Bosna Hersekli gazeteci Hasan Hasic de çevrim içi eğitim programının kariyerine büyük katkı sağlayacağına inandığını belirterek "Yüz yüze eğitimler belki çok daha etkili olabilir ancak bu salgın döneminde iyi organize edilmiş çevrim içi seçenekleri değerlendirmek de çok faydalı oluyor." değerlendirmesini yaptı.

Özellikle AA İngilizce Haberler muhabiri Sadık Kedir Abdu'nun "Yeni Medya ve Sosyal Medya Uygulamaları" dersinden çok istifade ettiğini vurgulayan Hasic, dünyanın farklı ülkelerinden medya temsilcilerinin katılacağı bir sonraki eğitim programına da katılmak istediğini söyledi.

AA ve TİKA iş birliğinde 8-11 Haziran tarihlerinde de eğitimin ikinci ayağı olarak "Online İleri Seviye Yeni Nesil Habercilik Eğitim Programı" düzenlenecek.