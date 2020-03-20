Yabancı milli yüzücülerin Kovid-19 tedbirleri kapsamında kampları iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Yabancı milli yüzücülerin Kovid-19 tedbirleri kapsamında kampları iptal edildi - Son Dakika Spor

Yabancı milli yüzücülerin Kovid-19 tedbirleri kapsamında kampları iptal edildi

6 saat önce

Erzurum'da, uluslararası yarışlar ve 2020 Tokyo Olimpiyat Olimpiyatları'na hazırlanan 3 ülkenin yüzme milli takımının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamp programları iptal edildi.

Yabancı milli yüzücülerin Kovid-19 tedbirleri kapsamında kampları iptal edildi, System.String[]

Erzurum'da, uluslararası yarışlar ve 2020 Tokyo Olimpiyat Olimpiyatları'na hazırlanan 3 ülkenin yüzme milli takımının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamp programları iptal edildi.

Erzurum Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda güç depolayan Polonya, Lüksemburg ve Macaristan yüzme milli takımları, salgın tedbirleri kapsamında spor salonlarının kapatılması nedeniyle kamplarını bitirerek kentten ayrıldı.

Tesis amiri Hikmet Palandöken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında spor salonunu kapattıklarını söyledi.

Birçok ülkenin sporcularının kamp için kente geldiğini anımsatan Palandöken, şöyle konuştu:

"Kamplarına devam eden Polonya, Lüksemburg ve Macaristan takımlarının hükumetin aldığı tedbirler kapsamında kamplarını iptal ettik ve ülkelerine geri döndüler. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın aldığı karara doğrultusunda bütün spor tesislerimizden antrenmanlar dahil olmak üzere ikinci bir emre kadar ara verildi. Tedbirler bittikten sonra tekrar bir değerlendirmeye alınarak tarihi belli olmamak kaydıyla salonlarımız tekrar açılacak."

Palandöken, kente kampa gelecek diğer ülkelerin sporcularıyla gerekli yazışmaların gerçekleştirildiğini belirterek, " Azerbaycan, Slovenya gibi ülkeler de bize gelmek için müracaat etmişlerdi. Onlarla bu konuda gerekli yazışmalar yaptık ve kampa alınmayacakları, sonraki tarihlerde gelebilecekleri konusunda bilgilendirdik." ifadelerini kullandı.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:06 Kaynak: AA

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