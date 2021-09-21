Yabancı Misafir Temsilcileriyle Toplantı Yapıldı - Son Dakika

İlimizde yaşayan ve aralarında Iraklı, Suriyeli, Afganistanlı, İranlı ve diğer ülke misafirlerimizin temsilcileriyle toplantı yapıldı. Toplantıda birlik, beraberlik ve huzur içinde yaşayabilmek için ilimizde bulunan yabancı uyruklu misafirlerin bazı konularda daha hassas ve duyarlı olmaları istendi. Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda Bolu Valisi Ahmet Ümit'in başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Haluk Saygılı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Timuçin Erem, Bolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Seçkin Özgen, Bolu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsmail Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğrt. Üy. Muhammed Emin Demirkol, İl Göç İdaresi Müdür V. Derya Erdoğan ile ilimizde yaşayan yabancı uyruklu misafirlerin temsilcileri katıldı. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR AKTARILDI Toplantıda ilimizde bulunan yabancı uyruklu misafirlerimizin dikkat etmesi gereken hususlar tercümanlar aracılığıyla yabancı uyruklu misafirlerin temsilcilerine aktarıldı. Bolu Valiliği tarafından yaptırılan araştırma neticesinde yabancıların Vatandaşlarımızı en çok rahatsız eden eylem, söylem ve davranışlarının tesbit edildiğini ifade eden Vali Ahmet Ümit, huzur içinde Yaşayabilmek için yabancı misafirlerin Türk toplumunun gelenek ve göreneklerine saygılı olması gerektiğini belirtti. İlimizde yaşayan yabancı uyruklu misafirlerimizin asayiş konularında ve kişiler arası diyaloglarda dikkat etmeleri gereken hususlar, ikametlerde komşuluk ilişkileri, park, kafe, mesire alanları vb. kamuya açık alanlarda davranış biçimleri hakkında tercümanlar aracılığıyla ilimizde yaşayan yabancı uyruklu misafirlerin temsilcilerine anlatıldı. Bolu Valisi Ahmet Ümit yaptığı konuşmasında; "Bugün toplumsal huzuru sürekli kılmak adına bazı hususları paylaşmak üzere sizlerle bir araya geldik. Özellikle huzur ve güven ortamının sürekli olması amacıyla Türk halkının tepkisini çeken, yabancılara karşı anti pati uyandıran eylem ve hareketleriyle ilgili bazı araştırmalar yaptırdık" dedi. Yapılan araştırmaların neticesinde elde edilen sonuçlara göre gerekli uyarıları yapan Sayın Valimiz Ahmet Ümit; — Türk toplumunun gelenek ve göreneklerine saygılı olunması, — Toplumla uyum içerisinde hareket edilmesi, — Park, bahçe, meydan gibi kamusal alanlarda gruplar halinde dolaşılmaması. — Sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajlara dikkat edilerek birlik ve beraberliği bozucu yanlış anlaşılmalara sebep olacak ifadeler kullanılmaması, — Siyasi tartışmalara girilmemesi ve gerginliklerden uzak durulması, — Toplumun tepkisini çekecek eylem ve davranışlardan uzak olunması, — Özellikle kadınlara karşı sabit bakışlardan, rahatsız edici sözlerden ve davranışlardan uzak olunması, — Kendi aranızda bireyler arasında meydana gelen münferit olayların büyütülmemesi, — İş yeri sahiplerinin iş yerlerinin isimlerinin Türkçe konulması, — Covid 19 aşılarının yaptırılması, — Türkçe dil kurslarına ve meslek edindirme kurslarına katılım sağlanması, — Saat 21: 00'den itibaren zorunluluklar dışında herkesin evinde olması, — Herhangi bir şekilde diğer sakinleri rahatsız edecek yüksek sesli konuşmalardan ve görüntülerden uzak durulması., — Yüksek sesle etrafı rahatsız edecek şekilde müzik dinlenilmemesi, — Kişisel temizliğe ve çevre temizliğine dikkat edilmesi, — Toplumumuzun ahlaki değerlerine karşı hassas olunması, — Kamu düzenini ve güvenliğini bozan kişiler görüldüğünde mutlaka güvenlik güçleriyle irtibat kurulması, — Park, bahçe, meydan gibi kamusal alanlarda gruplar halinde bulunulmaması, — Kurumsal sosyal medya hesapları dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi, — Toplumda meydana gelen olumsuz olayların sosyal gerginlik haline dönüştürülmemesi, — Kanunlara göre bir suç işlendiğinde bu eylem mutlaka cezalandırılacağından nelerin suç olduğunun öğrenilmesi, güvenlik kuvvetlerimize yardımcı olunması. — Hepimizin sığınağı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kıymetinin bilinmesi, ülke menfaatlerini koruma konusunda hassas olunması, — Türk Bayrağı'nın dışında herhangi bir bayrak, flama, afiş ve benzeri sembollerin taşınmaması, — Mutfaklarda aşırı baharatlar kullanılarak koku sebebiyle komşuların rahatsız edilmemesi, Hususlarında bütün yabancı misafirlerimizden daha duyarlı ve titiz olmasını istedi. Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Biz aynı kültürün ve aynı coğrafyanın insanlarıyız. Bu salonda bulunan herkesin kader birlikteliği var. Bizler bu coğrafyanın insanları olarak hakimiyetimizi ve varlığımızı sürdürebilmek için hep birlikte hareket etmeliyiz. Biz bugün burada kendi ilimizde yaşayan yerli ve yabancı tüm vatandaşlarımızın huzur, kardeşlik ve refah ortamında yaşamlarını idame ettirebilmeleri için bazı konuları hatırlatmalarda bulunmak amacıyla bir araya geldik. Kadim tarihimizde bize sığınan her kim olursa olsun, din, dil, ırk, cinsiyet vb. hiçbir ayrım gözetmeksizin mazlumların yanında olduk. Tarihin her döneminde olduğu gibi özellikle son yıllardada devletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Komşularımızdaki insanlık dramına seyirci kalmayarak açık kapı politikası uygulamıştır. İç savaşlardan, karışıklıklardan, siyasi ve sosyal birçok nedenlerden dolayı ülkelerinden göç etmek zorunda kalan yabancılara tarih boyunca göstermiş olduğu merhameti ve hamiliği tekrar ortaya koyan devletimiz, imkanları ölçüsünde ülkemize gelen göçmenleri kabul etti. Misafirletimizde Türk toplumunun gelenek ve görebeklerine uygun hareket ederse daha rahat ederler" dedi. Toplantıya iştirak eden ilimizde yaşayan yabancı uyruklu misafirlerin temsilcilerinin talep, istek ve görüşlerini dinleyen Vali Ümit, "Elbette ki Bolu'da yaşayan tüm yabancılar sizler değilsiniz. Ama biz sizleri kendi ülkelerinizden Bolu'ya gelen ve burada yaşayan diğer insanlara burada konuşulanları anlatmanız için davet ettik. Sizlerden beklentimiz; burada konuşulan konuları, toplumsal sorunları ve çözüm yollarını çevrenizdeki tüm yabancı misafirlerimize anlatmanızdır. Birlik ve beraberliğe önem vererek tahriklere kapılmadan doğrudan ayrılmamanızdır. Amacımız hep birlikte karşılıklı anlayış, huzur, barış, kardeşlik ve refah içerisinde yaşamaktır" dedi.