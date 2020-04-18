Yabancı misafirler: Türkiye güvenli bir ülke - Son Dakika
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Yabancı misafirler: Türkiye güvenli bir ülke

6 saat önce

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Fethiye'de sokağa çıkma yasağı nedeniyle teknelerinde kalan yabancı misafirler, gününü güneşlenerek, kitap okuyarak ve dambıllarla ağırlık çalışması yaparak geçiriyor.

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MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Fethiye'de sokağa çıkma yasağı nedeniyle teknelerinde kalan yabancı misafirler, gününü güneşlenerek, kitap okuyarak ve dambıllarla ağırlık çalışması yaparak geçiriyor. Yabancılar, Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu ve devletin aldığı önlemleri yerinde bulduklarını belirtti. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını küresel pandemi ilan edilmeden önce çıktıkları mavi yolculukta lüks yatlarını Muğla'daki marinaya demirleyen yabancı uyruklu ailelerin hayatlarından memnun oldukları görüldü. Alman, İngiliz, Rus ile Fransız uyruklular Türk hükümetinin 2 gün sokağa çıkma yasağına uyuyor. Tekne, katamaran ve yatlarında kalan yabancı misafirler, sokağa çıkma yasağında kitap okudu, köpekleriyle oyunlar oynadı, güneşlenmeyi ve dambıllar ile ağırlık çalışması yapmayı tercih etti.

TÜRK HÜKÜMETİNE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Yatında tek başına kalan elektrik mühendisi İngiliz Cathy Harrower (64), "Türk hükümetinin koronavirüs ile ilgili mücadele konusunda aldığı kararları başarılı buluyorum. Herhangi bir sorun yaşamadan yaşantımızı marinada sürdürüyoruz. Türkiye güvenli bir ülke" dedi. Eşi Lynne ve oğlu Cassey ile uzun süredir Fethiye koylarında denizde olan emekli muhasebeci İngiliz Geoff Russell (69) ise "Ben 65 yaş üstüyüm, oğlum ise 20 yaş altı. Oğlum uzaktan eğitim görüyor. Mezuniyet sınavına hazırlanıyor. Kitap okuyorum, internette zaman geçiriyorum ve spor yapıyorum. Ailece alınan kararlara uyuyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE HER ZAMAN GÜVENDEYİM'

Bir başka İngiliz vatandaşı Andrew Tessoro (52) ise, "Türkiye'ye ilk geldiğimiz dönem 15 Temmuz'a denk gelmişti. Ülkemdeki arkadaşlarım güvende misin diye sormuşlardı. Türkiye'de her zaman güvendeyim. Hafta sonları havaların ısınmasıyla herkes dışarı çıkmak isteyecekti. Sokağa çıkma yasağının alınması çok mantıklı" dedi.

Marina İşletme Müdürü Burak Ardahan, koronavirüse karşı tüm önlemlerini aldıklarını belirterek, "Kamu otoritelerinden gelen bilgileri misafirlerimiz ile sürekli paylaşıyoruz. İlk sokağa çıkma yasağı ilan edilir edilmez teknelerinde yaşayanların gıda ihtiyaçlarını karşılaşmıştık. 65 yaş ve üzeri olanlarında ihtiyaçlarını günlük olarak yerine getiriyoruz. Turizm sezonu nisanın ikinci haftasında başlıyordu. Şu anda rezervasyonlarımız eylül ayına kaydırıldı. Ülkemize virüse karşı başarılı bir mücadele veriliyor. Kısa sürede virüsten kurtulacağımıza inanıyorum. 350 tekne kapasitemiz var. Şu anda yüzde 95'e yakın doluyuz. Marinamızda 35 teknede 75 kişi yaşantısını sürdürüyor" diye konuştu.


Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 11:37 Kaynak: DHA

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