Yabancı misafirlere çini atölyesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yabancı misafirlere çini atölyesi - Son Dakika

Yabancı misafirlere çini atölyesi

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK) ve Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ile ortaklaşa düzenlenen programda, Bursa'da bulunan yabancı misafirlere çini sanatı tanıtıldı.

Yabancı misafirlere çini atölyesi, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK) ve Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ile ortaklaşa düzenlenen programda, Bursa'da bulunan yabancı misafirlere çini sanatı tanıtıldı.


Japonya, Suriye, Bosna Hersek, Kazakistan gibi çeşitli ülkelerden, farklı nedenlerle Bursa'da bulunan ve TÖMER'de Türkçe öğrenen yabancı 20 misafir, BUSMEK Merinos Kurs Merkezi'nde Geleneksel Türk İslam El Sanatlarından olan Çini Sanatı ile tanıştılar. Gelenlere, Çini Usta Öğreticisi Duygu Uzun rehberliğinde uygulamalı olarak çini sanatının çeşitleri, desen, sırlama teknikleri ve aşamaları uygulamalı olarak anlatıldı. Bu sanatla ilk defa tanışan misafirler, Anadolu'da yüzyıllardır uygulanan bu sanata dokunmanın çok etkileyici olduğunu belirterek, bu fırsatı kendilerine sunan BUSMEK'e teşekkür etti.


Çini Usta Öğreticisi Duygu Uzun, bir çininin hangi aşamalardan geçtiğini şöyle özetledi. "Öncelikle eskiz kağıdına desenimizi çiziyoruz. Ardından boncuk iğnesi ile çizilen deseni tek tek deliyoruz. Kil, kaolem, kuvorz, dolamit ve tebeşir tozundan oluşan yarı mamül olan çini bisküviyi, pürüzsüz olması için zımparalıyoruz. Delinen deseni, çini bisküvinin üzerine yerleştirip kömür tozu ile transfer ediyoruz. Ortaya çıkan noktalı deseni uygun fırçalarla çizip tahrir işlemini yapıyoruz. Sonrasında, önceden belirlediğimiz renklerle desenimizi boyuyoruz. Boyama işleminden sonra sırlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Cam tozu ve selülöz karışımını, çini bisküvinin formuna göre ve kabarcıkların oluşmaması için, daldırma, püskürtme, akıtma gibi farklı tekniklerle sırlıyoruz. Son olarak yaklaşık 950 derecede özel fırınlarda pişirip, soğumasını bekliyoruz."


Çini atölyesinden sonra BUSMEK Sanat Galerisi'ni gezen misafirler, özel hüsnühat ve tezhip çalışmalarından oluşan tabloları yakından incelediler. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karısını öldüren koca, cinayeti şiddetli geçimsizlik nedeniyle işlediğini söyledi
Fuhuş operasyonunda, oyuncak ayının içinden binlerce lira ve tabanca çıkarıldı Yunanistan'a desteği giden Charles Michel Türkiye'ye geliyor Son Dakika: İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu, 9 askerimiz yaralandı

Son Dakika Haberleri
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 23:13:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yabancı misafirlere çini atölyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]