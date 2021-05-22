Yabancı misyon büyükelçileri ve basın mensupları "Güvenli Turizm Sertifikasyonu"na ilişkin bilgilendirildi - Son Dakika

Antalya'da, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'na ilişkin Türkiye'deki yabancı misyon büyükelçilerine ve yabancı basın mensuplarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ev sahipliğinde Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen "Turizm İçin Güvenlik" tanıtım organizasyonu kapsamında gerçekleştirildi.

Toplantıda, yabancı misyon büyükelçileri ve yabancı basın mensuplarına Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı ve yaz sezonu hazırlıklarına ilişkin bilgi verildi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) başladığı günden itibaren dünyadaki en kapsamlı ve şeffaf programlardan biri olan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı hayata geçirdiğini bildirdi.

İlk defa geçen sene uygulanan programın, bu yıl daha genişletilerek devam ettirildiğini aktaran Çorabatır, program kapsamında bağımsız denetim firmalarınca kontrol edilen oteller, havalimanları, transfer araçları ile tedarik konusunda görevli tüm şirketler arasından layık görülenlerin sertifika aldığını söyledi.

Türkiye'de turizm sektörünün salgının getirdiği tüm zorluklara rağmen yoluna devam ettiğini vurgulayan Çorabatır, hijyen, sosyal mesafe konularına dikkat ederek hem çalışanların hem misafirlerin sağlığına özen gösterdiklerini kaydetti.

Çorabatır, misafirlerin kendilerini güvenli ve konforlu hissetmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Misafirlerimizin ailelerinde bir kişi de Kovid-19 pozitif çıktığında, burada enfeksiyon kapmaları durumunda garanti veriyoruz, ücretsiz ağırlayacağız. Ailelerden bir tanesi pozitif çıkarsa bütün aileleri ücretsiz hizmet vereceğiz. Uçak biletleri de ücretsiz olacak. Misafirlerimizin tatil yaptıkları süre içerisinde ülkemiz kaynaklı pozitif vakaya rastlanmamıştır, tatilcilerimiz salgından etkilenmemiştir. Vaka sayımız neredeyse sıfırdır. Bütün kısıtlamalara rağmen ülkemizi ziyaret edenler son derece memnun bir şekilde ülkelerine dönmüşlerdir."

Turizm çalışanlarının hepsinin aşılandığına dikkati çeken Çorabatır, yüksek kalitede hizmet vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Çorabatır, alternatif turizm oluşturmaya çalıştıklarını, misafirlere birçok seçenek sunmak istediklerini belirtti.

"Misafirlerimize memnuniyet garantisi veriyoruz"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da turizmin oldukça dirençli bir sektör olduğunu söyledi.

Salgına karşı tüm paydaşların aynı kararlılıkla mücadele ettiğini anlatan Yağcı, "Antalya, turizmde önemli bir destinasyon; Türkiye'nin turizm başkenti, 100'den fazla ülkeden 16 milyon turist ağırlamış bir kent, 2020'de salgına rağmen 3,5 milyon turisti ağırladı, dünyadaki rakip destinasyon şehirlerinden daha fazla beş yıldızlı otele sahip." diye konuştu.

Yağcı, mavi bayraklı plaj sayısı konusunda da Antalya'nın dünyada öncü kent olduğunu ifade etti.

Sektör olarak sürdürülebilirliği ön planda tuttuklarına değinen Yağcı, özel sektör ve kamu işbirliğinin güvenli, kaliteli turizm destinasyonu olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Antalya'nın her zaman misafirlerini ağırlamaya hazır olduğunu vurgulayan Yağcı, "Misafirlerimize memnuniyet garantisi veriyoruz." dedi.