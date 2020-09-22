Yabancı misyon temsilcileri "sıfır emisyon" için scooter kullandı - Son Dakika

İstanbul'daki yabancı misyon temsilcileri, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda "sıfır emisyon"a dikkati çekmek için elektrikli scooterla Zeytinburnu'nu gezdi.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik" etkinliği düzenlendi.

Kosova, Venezuela, İsviçre, Macaristan, Endonezya, İran ve Katar'ın da aralarında bulunduğu 13 ülkenin İstanbul Başkonsolosluğu temsilcisinin katıldığı etkinlikte, "Arabasız bir gün geçiriyoruz" teması kapsamında, elektrikli scooter ile ilçedeki Kazlıçeşme Sanat Galerisi, Balıklı Meryem Ana Rum Ortodoks Manastırı, Tıbbi Bitkiler Bahçesi, Yenikapı Mevlevihanesi ve Millet Kıraathanesi gezildi.

"İstanbul'daki yabancı misyon temsilcilerine, Zeytinburnu'nu gezdiriyoruz"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, yaptığı açıklamada, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın son günü olduğunu hatırlatarak, Zeytinburnu'nun İstanbul'un turizm potansiyelinden daha çok pay alması için çalıştıklarını söyledi.

Bunun için İstanbul'da ilk defa Zeytinburnu'na özgü rehber eğitimi yaptıklarını anlatan Arısoy, "20 yıldır burada restore edilen kültür varlıklarımızın görülmesini sağladık. Bugün de pandemi şartlarının elverdiği ölçüde İstanbul'daki yabancı misyon temsilcilerine, Zeytinburnu'nu gezdiriyoruz. Hareketlilik haftasına özgü olarak bundan sonraki rotalara, scooter ile devam edeceğiz. İstanbul'daki yabancı misyon temsilcilerinin, büyük bir ilgisi var Zeytinburnu'muz için. Biz bu çalışmalarımızı devam ettirmeye kararlıyız." diye konuştu.

Zeytinburnu'ndaki kültür ve tarih varlığını hem içeriye hem de dışarıya duyurmak istediklerini kaydeden Arısoy, çevre duyarlılığı kapsamında, ilçede çok sayıda bisiklet yolu olduğunu, bugünlerde ise scooterların öne çıkması sebebiyle turu bu araçlarla yaptıklarını kaydetti.

"Çok keyif aldık"

Kosova'nın İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, etkinlik için belediyeyi tebrik eden Novoberdaliu, eski yapıları gezdiklerini ve çok keyif aldıklarını söyledi.

Venezuela'nın İstanbul Başkonsolosu Lissett Hernandez, böyle önemli bir haftada bu tür bir etkinliğin gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, etkinliği "orijinal, harika ve çok eğlenceli" bulduğunu ifade etti.

Hernandez, daha önce scootera bindiğini ama ilk defa topuklu ayakkabıyla scooter deneyimi yaşadığını anlattı.

"Sıfır emisyon konusuna her zaman dikkat edilmelidir"

İsviçre'nin İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Beat Schmid, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın çok güzel bir inisiyatif olduğunu ve sıfır emisyon konusuna her zaman dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Çevre için bu etkinliğin önemli olduğuna dikkat çeken Schmid, şehirde scooter gibi bu tarz teknolojilerin kullanılmasının hoşuna gittiğini ve şehrin bunlarla rahatlıkla gezilebildiğini ifade etti.

Bu etkinlik sayesinde şehirde daha önce görmediği yerleri gördüğünü anlatan Schmid, salgın dolayısıyla fazla dışarı çıkmadığını ve bugün dışarı çıkıp insanlarla buluştuğu için çok mutlu olduğunu anlattı.