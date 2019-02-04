Yabancı Nüfus Oranında Antalya Üçüncü Sırayı Aldı

TÜİK Antalya
Bölge Müdürü Abdi Öncel Türkiye
'de kayıtlı 1 milyon 211 bin 34 yabancı uyruklu yaşadığı belirterek, yabancıların yüzde 35, 7 oranıyla ilk sırada İstanbul
'da, ikinci sırada yüzde 11, 4 ile Ankara
'da, üçüncü sırada ise yüzde 6,3 ile Antalya'da yaşadıklarını söyledi. Öncel, "Antalya'da 30 bini erkek ve 45 bin 822'si kadın olmak üzere toplam 75 bin 822 yabancı kayıtlı." dedi. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) verilerinde Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS), ülke sınırları içinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşları ve uyruklu kişilerin tamamını kapsadığı belirtildi.
"Türkiye'de 1 milyon 211 bin yabancı uyruklu yaşıyor"
Yabancı Uyruklu Nüfus 31 Aralık
2018 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, TÜİK Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel tarafından açıklandı. Öncel, 2018 yılı ADNKS'ye göre Türkiye'de 601 bin 551'i erkek, 609 bin 483'ü kadın olmak üzere toplam 1 milyon 211 bin 34 yabancı uyruklu yaşadığı ifade etti.
Üçüncü sırayı Antalya aldı
Türkiye'de bulunan yabancıların yüzde 35, 7 oranıyla ilk sırada İstanbul'da, ikinci sırada yüzde 11, 4 ile Ankara'da, üçüncü sırada ise yüzde 6,3 ile Antalya'da yaşadıklarını kaydeden Öncel, 1 milyon 211 bin 34 yabancının 283 bin 934'ünün Irak
, 120 bin 409'unun Afganistan
ve 87 bin 955'i Suriye
uyruklu olduğunu belirtti.
Antalya'da 30 bini erkek ve 45 bin 822'si kadın olmak üzere toplam 75 bin 822 yabancı kayıtlı olduğunu dile getiren Öncel, "11 bin 419'unun Rusya
uyruklu, 8 bin 174'ünün Almanya
uyruklu ve 7 bin 709'unun İran
uyruklu olarak ilk üç sırayı aldığı tespit edildi." dedi. - ANTALYA