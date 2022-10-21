Aldatıldığını düşünen şahıs, eşine şiddet uygulayıp tabancayla vurdu! "Yanlış anlaşıldım" şeklindeki savunması şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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Aldatıldığını düşünen şahıs, eşine şiddet uygulayıp tabancayla vurdu! "Yanlış anlaşıldım" şeklindeki savunması şaşkınlık yarattı

21.10.2022 11:39

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Ahmet Akcan adlı şahıs, eşi Dilan Akcan'ın cep telefonunda yabancı numaralı aramayı görünce aldatıldığını düşünüp, eşini önce darbetti, ardından tabanca ile vurdu. Mağdur kadın Dilan Akcan, tedavisi sonrası taburcu olurken, evinin odunluğunda yakalanan Ahmet Akcan ise eşine vurmadığını, kayınvalidesinin iftira attığını iddia ederek, "Yanlış anlaşılmadan dolayı gözaltına alındım" dedi. Ahmet Akcan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da Ahmet Akcan, 6 yıllık eşi Dilan Akcan'ın cep telefonuna gelen yabancı numaralı aramayı görünce aldatıldığını düşündü. Akcan önce eşini darbetti, ardından belinden çıkardığı tabanca ile vurdu. Dilan Akcan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı.

ODUNLUKTA YAKALANDI

İhbarla gelen sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dilan Akcan, tedavisinin ardından taburcu oldu, ardından polise şikayette bulundu. Polis, şüphelinin saklanmış olabileceği adreslere baskın yaptı. Ekipler, 19 Ekim'de Ahmet Akcan'ı evinin odunluğunda saklanırken yakaladı. Akcan'ın ayrıca uyuşturucu satışından suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Yabancı numaradan aranan eşini tabancayla vurdu

"MAHALLEDEKİ AĞABEYLER İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Ahmet Akcan'ın, olaydan sonra ailesinin yanına giden eşini zorla eve getirdiği, şikayetini çekmesi için de baskı yaptığı öne sürüldü. Şüphelinin arandığı süreçte Dilan Akcan'ın ya da ailesinin ihbarda bulunmadığı bildirildi. Polis merkezine götürülen Ahmet Akcan, ifadesinde, eşine vurmadığını, kayınvalidesinin iftira attığını iddia etti. İşlemleri sonrası sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne götürülen Ahmet Akcan, gazetecilere, "Çok kısa bir aradan sonra tek tek mahalledeki ağabeyler ile görüşeceğim. Onlar kendilerini iyi biliyor. Sadece çok kısa bir ara. Yanlış anlaşılmadan dolayı gözaltına alındım" dedi. Adliyeye sevk edilen Akcan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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Ahmet Akcan, Akıncılar, Eylül, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aldatıldığını düşünen şahıs, eşine şiddet uygulayıp tabancayla vurdu! 'Yanlış anlaşıldım' şeklindeki savunması şaşkınlık yarattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aldatıldığını düşünen şahıs, eşine şiddet uygulayıp tabancayla vurdu! "Yanlış anlaşıldım" şeklindeki savunması şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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