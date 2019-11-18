Son Dakika Haberleri: Yabancı öğrenciler, çevre bilinci oluşturmak için Kızkalesi'nde sahil temizliği yaptı
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Yabancı öğrenciler, çevre bilinci oluşturmak için Kızkalesi'nde sahil temizliği yaptı

6 saat önce

Erasmus Gençlik Değişim Projesi kapsamında çeşitli ülkelerden Mersin'e gelen öğrenciler, çevre bilinci oluşturmak için Kızkalesi'nde sahil temizliği yaptı.

Yabancı öğrenciler, çevre bilinci oluşturmak için Kızkalesi'nde sahil temizliği yaptı, System.String[]

Erasmus Gençlik Değişim Projesi kapsamında çeşitli ülkelerden Mersin'e gelen öğrenciler, çevre bilinci oluşturmak için Kızkalesi'nde sahil temizliği yaptı.

Litvanya, Çekya, Slovenya ve Polonya'dan 30 öğrenci, "Çevre Dostu Gençlik" etkinliği kapsamında, Erdemli ilçesinde çevre konusunda farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi.

İlçenin tarihi ve turistik yerlerini de gezen öğrenciler, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi sahilinde temizlik yaptı.

Çevre Dostu Gençlik Projesi Koordinatörü Turgut Kaan Akkoca, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevre dostu yas¸am tarzına dikkati çekmek amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Akkoca, "Bu projeyle bireysel plastik, kozmetik atıklarına, deniz ve sahil temizliğine dikkati çekeceğiz. Özellikle iklim değişimi ve küresel ısınma konularında farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Slovenya'dan gelen Elena Milyaç ise Kızkalesi'nin eşsiz güzelliğe sahip olduğunu, projenin kendilerine katkı sağladığını kaydetti.

Tomas Yenkeleviç de projeye katılmaktan mutluluk duyduğunu, bu sayede Mersin'i tanıma şansı elde ettiğini belirtti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:46 Kaynak: AA
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