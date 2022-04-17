Yabancı öğrenciler davet edildikleri evlerde iftar sofrasında aile sıcaklığını yaşıyor - Son Dakika
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Yabancı öğrenciler davet edildikleri evlerde iftar sofrasında aile sıcaklığını yaşıyor

17.04.2022 11:36
Yabancı öğrenciler davet edildikleri evlerde iftar sofrasında aile sıcaklığını yaşıyor

Hoşgörü ve paylaşma ayı ramazanda Türk aileler, dünyanın farklı kıtalarından eğitim için Kayseri'ye gelen yabancı öğrencileri iftar sofralarına konuk ediyor.

Hoşgörü ve paylaşma ayı ramazanda Türk aileler, dünyanın farklı kıtalarından eğitim için Kayseri'ye gelen yabancı öğrencileri iftar sofralarına konuk ediyor.

Yabancı öğrencileri iftar sofralarında ağırlayan aileler, Türklerin misafirperverliğini göstermenin yanında Anadolu'ya özgü yiyecekleri de hem tanıtıyor hem tattırıyor.

Ailelerinden binlerce kilometre uzaklıkta yaşayan yabancı öğrenciler ise kendilerine kapılarını açan Türklerle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Eğitim için Fas'tan gelen Zainab Alloussi, AA muhabirine, iftarını ailesinden ayrı açtığı günlerde kendisini çok yalnız hissettiğini söyledi.

Ramazanı ailesinden uzakta geçirmenin burukluğunu hissettiğini dile getiren Alloussi, "Bizim için Türk ailelilerle iftar yapmak büyük bir fırsat. Kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Bizi misafir ediyorlar." dedi.

Davetlerde daha önce tatmadığı lezzetlerle tanıştığını anlatan Alloussi, iftar sofrasında farklı ülkelerden gelen insanlarla da tanışma imkanı yakaladığını belirtti.

Mısır'dan 3 yıl önce gelen Asmaa Saadallah da ramazanda ailesini çok özlediğini ifade etti.

Saadallah, bu ramazanda sadece 2 gün evinde iftar yaptığını, diğer günlerde Türk ailelerinin evine misafir olduğunu kaydetti.

Yöresel lezzetler de tattırılıyor

Ürdünlü öğrenci Osama Khaleel, kendilerini iftar sofrasında ağırlayanlara teşekkür ederek, "Yemekler çok güzeldi. Mantı, Kayseri yağlaması, köfte gibi yiyecekleri ilk defa yedim." dedi.

İrfan Raehan Prawira da Endonezya'dan eğitim için geldiği Kayseri'de ramazan ayında farklı sofralarda aile ortamında iftar yaptığını vurguladı.

Ailesini en son 2 yıl önce gördüğünü belirten Prawira, bu tür davetlerde aile sıcaklığını yaşadığını söyledi.

Aileler öğrencilerle sofralarını paylaşmaktan mutlu

Öğrencileri evinde misafir eden Mustafa Özbey ise kendisinin Bulgaristan göçmeni olduğunu, ailelerinden uzak yabancı öğrencileri iftarda ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Öğrencilere hem sofralarını hem de gönüllerini açtıklarını belirten Özbey, "Bu çocuklar 30 yıl sonra Türkiye'yi hatırlayacaklar. Onlar da bize gönül sofralarını açacaklar. Belki burada çalışacaklar. Türk kültürünü de ülkelerinde aktaracaklar. Kültürler arası iletişim sağlanacak." dedi.

Yeter Şahin ise yabancı uyruklu öğrencileri evinde misafir ettiğini, mantı, yağlama, köfte, tandır böreği, nevzine, yaprak sarması gibi yiyeceklerle iftar sofrası hazırladığını kaydetti.

Mehmet Şahin de Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) aracılığıyla Medeniyetin Burçları Derneğince Afrika, Asya ve Avrupa ülkelerinden üniversite eğitimi için Türkiye'ye gelen yabancı öğrencilerle programlar düzenlediğini söyledi.

Ramazanın ruhuna uygun şekilde bu öğrencileri evlerinde misafir ettiklerini anlatan Şahin, ülkelerinden uzaktaki gençleri aile sıcaklığında bir sofrada ağırlamanın önemli olduğunu belirtti.

Şahin, kendisinin de öğretim görevlisi olduğunu, bazı gençlerin kendi okulunda farklı bölümde eğitim gördüğünü sözlerine ekledi.

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Türkiye, Kayseri, Türk, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yabancı öğrenciler davet edildikleri evlerde iftar sofrasında aile sıcaklığını yaşıyor - Son Dakika


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