Yabancı öğrenciler Domaniç'teki "tarihi göç yolu"nu gezdi - Son Dakika

Yabancı öğrenciler Domaniç'teki "tarihi göç yolu"nu gezdi

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki "tarihi göç yolu" yabancı öğrencilere tanıtıldı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki "tarihi göç yolu" yabancı öğrencilere tanıtıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve gençlik organizasyonu AIESEC iş birliğinde çeşitli ülkelerden gelen öğrenciler, "Domaniç Göç Yolu Ekoturizm Projesi" güzergahının başlangıç noktası olan, Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi "Devlet Ana" olarak anılan "Hayme Ana"nın Çarşamba köyündeki türbesinden başlayan geziye katıldı. Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü turizm araştırmacısı Mustafa Çakır, AA muhabirine, "Partnerlik Sözleşmesi" kapsamında gelen öğrencileri kentin tarihi ve turistik alanlarında ağırladıklarını söyledi. Çakır, il merkezini de kapsayan gezide konuk öğrenciler tarafından çekilen fotoğraf ve videoların uluslararası düzeyde Kütahya'nın tanıtımına katkı sağlayacağını anlattı. Kazakistanlı öğrenci Zhansaya Maulenova da tarihin ve doğanın tadını çıkardıklarını dile getirdi. Rusya'dan gelen Aminova Alfianın ise Domaniç'e hayran kaldıklarını ifade etti.

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