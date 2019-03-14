Yabancı Öğrenciler Erciyes Dağında
1 saat önce
Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) bünyesinde eğitim gören yabancı öğrenciler Erciyes Dağında eğlendi.
Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) bünyesinde eğitim gören yabancı öğrenciler Erciyes Dağında eğlendi.
Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilere yönelik, Kayseri Toplum Merkezi Gönüllüleri ve Genç Kızılay Gönüllüleriyle beraber Erciyes Dağ'ında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.
Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi tarafından sürdürülen faaliyetlerin tanıtıldığı etkinliklerde yabancı öğrenciler eğlenirken etkinlikte renkli anlar da yaşandı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:55 Kaynak: AA
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