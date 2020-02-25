Yabancı öğrenciler Haliliye'nin hizmetlerine hayran kaldı - Son Dakika
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Yabancı öğrenciler Haliliye'nin hizmetlerine hayran kaldı

6 saat önce

Birlik Kuvvettir projesi kapsamında yurt dışından gelen 30 yabancı uyrukluk öğrenci Haliliye Belediyesinin Sosyal Yardım Tesislerini ve çorba ikramının yapıldığı alanı ziyaret ederek vatandaşlara çorba ikram etti.

Yabancı öğrenciler Haliliye'nin hizmetlerine hayran kaldı, System.String[]

Birlik Kuvvettir projesi kapsamında yurt dışından gelen 30 yabancı uyrukluk öğrenci Haliliye Belediyesinin Sosyal Yardım Tesislerini ve çorba ikramının yapıldığı alanı ziyaret ederek vatandaşlara çorba ikram etti.


Kentte ilkleri vatandaşların hizmetine sunmaya devam eden Haliliye Belediyesi çalışmaları ile örnek teşkil etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Ulusal Ajans ve Erasmus+'ın destekleri ile Harran Üniversitesi öğrencilerinin 'Birlik Kuvvettir' projesi çerçevesinde Ukrayna, Moldova, Almanya, Hollanda, Hindistan, Bangladeş ve Pakistan'dan gelen 30 yabancı uyruklu öğrenci Haliliye Belediyesinin sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer alan Sosyal Yardım Tesislerini ziyaret ederek yetkililerden konu ile bilgiler aldı.


İçerisinde giyim ve gıda marketleri, aşevi ve üniversite öğrencilerine yönelik çamaşırhane barından Sosyal Yardım Tesislerini ziyaret eden öğrencilere, Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erol, birim amirleri ve personeller eşlik etti.


Tesislerdeki incelemelerin ardından konuşan Türk asıllı Alman vatandaşı öğrenci Mine Özkan, 'Birlik Kuvvettir' projesi kapsamında Şanlıurfa'ya geldiğini ve Türkiye'de ilk defa böylesi bir proje gördüğünü belirterek, "Bu şekilde insanları gözeten, kapsayan bir ülke gördüm. Herkesin desteklerini bekliyoruz. Bende gittiğimizde Türkiye'yi bu şekilde anlatıp öveceğim" dedi.


Bangladeşli öğrenci ise "Kendi ülkeme gittiğim zaman orada bu yapılan konsepti ve gördüğüm diğer şeyleri anlatacağım ve burada yapılan faaliyetlerin orada da yapılması gerektiğini söyleyeceğim" diye konuştu.


Öte yandan öğrenciler Haliliye Belediyesinin vatandaşlara çorba ikram yerini ziyaret ederek, vatandaşlara çorba ikramında bulundu. - ŞANLIURFA

Haliliye, Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:17 Kaynak: İHA
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