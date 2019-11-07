Yabancı öğrenciler, İstiklal Marşı okudu

Kocaeli'ye eğitim amacıyla gelen uluslararası öğrenciler, bir araya geldikleri programda İstiklal Marşı okudular.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, ülkelerinden Kocaeli'ye eğitim amacıyla gelen uluslararası öğrencilere yönelik "Evinize Hoş Geldiniz" programı düzenledi. Antikkapı Restoran'da gerçekleştirilen programa yüzlerce yabancı öğrenci katıldı. Saygı duruşu ile başlayan programda yabancı öğrenciler hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın yanı sıra Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, Büyükşehir Koordinatörü Abdullah Köktürk, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü ve çok sayıda yabancı öğrenci katılım sağladı.



Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, öğrencilere hitaben çok güzel olduklarını ifade ederek; "Farklı yerlerden buraya gelip bizi sevmeniz bizi çok duygulandırıyor. Sevgili gençler, burası sizin evinizdir. Sizler bizim evlatlarımızsınız. Kocaeli de eğitim almakla şanslı olduğunuzu söylemek istiyorum. Buradaki okullarımız Türkiye'nin en iyi okullarındandır. ve mutlu bir şehirdesiniz" dedi.



Program boyunca sahneden renkli görüntüler eksik olmadı. Farklı ülkelerden öğrencilerin okuduğu İstiklal Marşı duygusal anlar yaşatırken, Ruandalı Yusuf Tekses adlı öğrencinin okuduğu şarkılar salondakileri eğlendirdi. Program boyunca yöresel kıyafetler ve kültürler tanıtıldı. Protokol konuşmalarının ardından ise toplu fotoğraf çekildi. - KOCAELİ