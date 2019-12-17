Yabancı öğrenciler, mültecilere yönelik ayrımcılığı sahneye taşıdı - Son Dakika
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Yabancı öğrenciler, mültecilere yönelik ayrımcılığı sahneye taşıdı

6 saat önce

ERASMUS+ programı kapsamında 5 farklı ülkeden 38 üniversite öğrencisinin katıldığı, özellikle göçmen ve mültecilere yönelik ayrımcı, nefret söylemlerine karşı bilinç oluşturulması için hayata geçirilen 'Humanisation' projesi, Edirne'nin Keşan ilçesinde sahnelenen İngilizce forum tiyatrosuyla...

Yabancı öğrenciler, mültecilere yönelik ayrımcılığı sahneye taşıdı, System.String[]

ERASMUS+ programı kapsamında 5 farklı ülkeden 38 üniversite öğrencisinin katıldığı, özellikle göçmen ve mültecilere yönelik ayrımcı, nefret söylemlerine karşı bilinç oluşturulması için hayata geçirilen 'Humanisation' projesi, Edirne'nin Keşan ilçesinde sahnelenen İngilizce forum tiyatrosuyla sona erdi.

Worldest Organization bünyesinde bulunan ve içerisinde Türkiye, Romanya, İtalya, Portekiz, İspanya ile Malta'dan 38 üniversitelinin bulunduğu gençlik grubu 'Troubleshooters' tarafından 'Erasmus+ gençlik değişimleri programı' kapsamında hazırlanarak, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından finanse edilen 'Humanisation' projesi, Keşan'daki Trakya Üniversitesi Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda sahnelenen forum tiyatrosuyla son buldu. Okulun tiyatro salonunda sahnelenen oyun, akademisyenler ve öğrenciler tarafından izlendi. Göçmen ve mültecilerin gittikleri ülkelerde yaşadıkları zorlukları konu alan oyuna izleyicilerin de müdahale etmesi sağlanarak, oyun sonunda görüşleri alındı.

'GÖRDÜKLERİ AYRIMCILIKLARA MÜDAHALE EDEBİLME ŞANSI BULDULAR'

Proje Yöneticisi ve Worldest Organization Temsilcisi Oktay Yatkın, projenin amacının mülteci ve göçmenlerin gittikleri ülkelerde günlük hayatta karşı karşıya kaldıkları sorunları aktarmak ve nefret söylemlerine karşı bilinç oluşturmak olduğunu belirterek, "Bu bağlamda birçok farklı metot kullanılmış olup, özellikle yaygın eğitim metotlarına yer verilmiştir. Bu projenin sonunda da Keşan'da halkın katıldığı, farkındalık yarattığımız forum tiyatrosu etkinliği gerçekleştirdik. Oynanan forum tiyatrosuna insanlar gördükleri ayrımcılık unsurlarına müdahale edebilme şansı bularak, oyununun sonunu değiştirme fırsatı buldular. Bu şekilde halka ulaştığımızı, projeye katılan gençleri bilinçlendirdiğimizi ve aynı zamanda diğer kamu kurum, kuruluşlarının katılımını sağladığımızı söyleyebilirim" dedi.

'YAŞANAN ZORLUKLARI AŞMAYI HEDEFLEMEKTEYİZ'

Proje eğitmeni Victor Catalin Toma ise forum tiyatrosunun halkı oyunun içine çeken bir metot olduğunu ifade ederek, "Bu sayede oyunu izleyenler forum tiyatrosunun içerisine dahil olarak yaşanan zorlukları aşmayı hedeflemekteyiz. Gençleri 2 gruba ayırarak göçmen ve mültecilerin yaşadığı farklı konularda çalışmalarına teşvik ettik. Birçok farklı konu var. göçmen ve mültecilerin karşı karşıya kaldığı okul, sağlık sistemi, ulaşım sistemiyle ilgili birçok sorun var. Bunları gündeme getirmek için bu metodu kullanıyoruz" diye konuştu.

Öğrenciler, tiyatro provalarında ise kendi ülkelerinde mültecilerin yaşadıkları sorunları kağıtlara yazarak, duvarlara astı.


Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:53 Kaynak: DHA
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