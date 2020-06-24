Yabancı öğrenciler salgın sürecinde Türkiye'de kalmayı tercih etti - Son Dakika

Yabancı öğrenciler salgın sürecinde Türkiye'de kalmayı tercih etti

Çorum'da, Hitit Üniversitesi'nde eğitim gören uluslararası öğrencilerin birçoğu üniversitelerde eğitime ara verilmesine rağmen korona virüs salgını sürecinde daha güvende olabilecekleri gerekçesiyle Türkiye'de kalmayı tercih ederek ülkelerine dönmedi.

Çorum'da, Hitit Üniversitesi'nde eğitim gören uluslararası öğrencilerin birçoğu üniversitelerde eğitime ara verilmesine rağmen korona virüs salgını sürecinde daha güvende olabilecekleri gerekçesiyle Türkiye'de kalmayı tercih ederek ülkelerine dönmedi.

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Dünyanın farklı ülkelerinden üniversite eğitimi almak üzere Çorum'a gelen uluslararası öğrencilerin bir kısmı yurtlarda bir kısmı da kiraladıkları evlerde, uzaktan eğitimlerine devam ediyor.


Irak'tan eğitim için Hitit Üniversitesi'ne gelen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Saba Alsammarra, olduğunu belirterek, yüz yüze eğitime ara verilmesine rağmen ülkesine dönmeyip Çorum'da kalmayı tercih ettiğini söyledi.


Salgın sürecinde, kendisinin Türkiye'de daha güvende olacağını düşündüğünü dile getiren Alsammara, "Maalesef ülkemde, salgın nedeniyle çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Tanıdıklarından biliyorum, sağlık hizmetleri yeterince verilmiyor ve tespit edilen vakalar açıklanmıyor. Türkiye'de hastaneler ve doktorlar çok güven veriyor" diye konuştu.


Hitit Üniversitesi öğrencisi olup Erasmus Programı kapsamında eğitim görmek üzere Avrupa ülkelerine giden arkadaşlarının da Türkiye'ye dönmek istediğini anlatan Alsammara, "Avrupa'ya giden arkadaşlarımız da çok pişman. 'Keşke Türkiye'de kalsaydık' diyorlar. Çünkü oralarda hastanelere gitmeye bile cesaret edemiyorlar" ifadesini kullandı.


"İyi ki Türkiye'deyiz"


Afganistanlı Bismillah Azimi de, 3 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde eğitim gördüğünü belirterek, "Salgın sürecinde, ilk başta, ülkeme gitmek istedim ama gidemedik. Fakat üniversitemiz bizi hiç yalnız bırakmadı. Sağ olsunlar çok ilgilendiler. Şimdi Afganistan'a gidebilirdim, sınırlar da açıldı ama burada kalırsam güvende kalacağımı bildiğim için Türkiye'de kalmayı tercih ettim. Çünkü her gün bizimle ilgileniyorlar, kaldığımız yerlerde sağlığımızdan yiyeceğimize kadar her şeye çok dikkat ettiler. Biz gayet memnunuz, iyi ki Türkiye'deyiz"


İlahiyat Fakültesi Hazırlık Sınıfı Öğrencisi Mamat İsa da, üniversite eğitimi görmek için Kamerun'dan Çorum'a geldiğini belirterek, "Biz yabancı öğrenciler olarak burada kalmak istiyoruz. Çünkü her zaman kontrol altındayız. Eğer problem çıkarsa ilgileniyorlar. Burası benim için çok daha güvenli bir yer. Ülkemde salgın var, gerekli tedavi hizmeti de verilmiyor" şeklinde konuştu.


Suriyeli Hasan Elşavamra, Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 1. sınıf öğrencisi olduğunu kaydederek, "Gerçekten Türkiye'de salgın nedeniyle çok gelişmiş önlemler alındı. Bu yüzden Türkiye'de kalmak benim için çok daha mantıklıydı. 'İyi ki Türkiye'deyim' diye düşünüyorum" dedi.


Avrupa'ya giden uluslararası öğrenciler de Türkiye'ye dönüyor


Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de üniversitelerinin, 33 farklı ülkeden 257 kayıtlı uluslararası öğrencisi bulunduğunu belirterek, "Salgın sürecinde yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından uluslararası öğrencilerimizin bir kısmı ülkelerine dönerken bir kısmı Çorum'da kalmayı tercih etti. Covid 19 salgın döneminde, Erasmus kapsamında Avrupa'nın çeşitli ülkelerine eğitim amacıyla giden öğrencilerimiz de bulundukları şehirlerindeki sağlık sisteminin yetersiz olduğu gerekçesiyle Türkiye'ye dönüş talebinde bulundular. Bu öğrencilerimizin bir kısmı devletimizin imkanlarıyla ülkemize geri dönüş yaptılar bir kısmının da dönüş işlemleri devam etmektedir" ifadelerini kullandı.


Korona virüs salgını sürecinin, tüm ülkede olduğu gibi Çorum'da da başarıyla yönetildiğini, bu durumun uluslararası öğrencilere de güven verdiğini vurgulayan Prof. Dr. Öztürk, "Salgın sürecinde devletimize, bize güvenerek Çorum'da kalmayı tercih eden uluslararası öğrencilerimizin evlerini düzenli olarak takip edip, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Üniversite olarak uluslararası öğrencilerimizi salgın döneminde yalnız bırakmadık, gerek üniversite yönetimi gerekse üniversite personeli sürekli takip ederek onların her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Hitit Üniversitesi, Türkiye, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 05:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yabancı öğrenciler salgın sürecinde Türkiye'de kalmayı tercih etti - Son Dakika

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