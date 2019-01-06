Yabancı Öğrenciler "Saray Mutfağı" Lezzetlerini Öğreniyor

CİHAN DEMİRCİ - Trakya Üniversitesi
'nde (TÜ) öğrenim gören yabancı öğrenciler, adaptasyon projesi kapsamında 15. ve 16. yüzyıl Osmanlı saray mutfağının damak tatlarını öğreniyor.
Öğrenciler, Osmanlı Devleti
döneminde İstanbul Fatih
ve Süleymaniye
imaretleri ile Edirne
'de II. Bayezid imaretinde cuma ve bayram akşamları halka dağıtılan "zirva" yemeğini, üniversitenin aşçıları ve akademisyenler eşliğinde menülerine katıyor. Meriç
Nehri kenarındaki TÜ sosyal tesisler mutfağında ara ara bir araya gelen Kosova
, Makedonya
, Gürcistan
, Kazakistan
, Arnavutluk
, Bosna Hersek
, Yunanistan
, Bulgaristan
, Kırgızistan
, Türkmenistan
, Özbekistan
, Kırım
ve Romanya
uyruklu öğrenciler, TÜ İşletmeler Genel Koordinatörü Öğretim Görevlisi Burak İşçimen'in anlatımıyla saray mutfağı hakkında bilgi alıyor.
Öğrenciler, bu haftaki derslerinde kuzu eti, badem, kuru üzüm, bal, kayısı, kiraz kurusu, incir, safran ve nişastadan yapılan, geçmişte cuma ve bayramlarda halka da dağıtılan, Fatih Sultan Mehmet Han
'a sunulan baş yemekler arasında yer aldığı belirtilen, et ve meyvelerin bir arada kullanıldığı "zirva" yemeğini pişirdi.
"Türk kültürünü öğretiyoruz"
TÜ Rektörü Porf. Dr. Erhan Tabakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 bin 300 yabancı öğrencinin Trakya Üniversitesi'nde eğitim gördüğünü söyledi.
Yabancı öğrencilere Edirne'de Türk kültürünü öğrettiklerini belirten Tabakoğlu, "Misafir öğrencilerimizi önemsiyoruz ve seviyoruz. Kendi kültürümüzü ve geleneklerimizi onlara öğretmek istiyoruz. 13 ülkeden öğrencilerimizi mutfağımızda ağırlıyoruz çeşitli saray yemeklerini öğretiyoruz, son olarak zirva dediğimiz çok özel ve tarihi yemeği aşçılarımızla birlikte yaptılar. Bu yemek hem Osmanlı saray mutfağının hem de imaretlerde ikram edilen bir yemektir." diye konuştu.
TÜ Fen Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dış İlişkiler Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz
da Osmanlı ve saray kültürünü seminer ve çalıştaylarla yabancı öğrencilere anlattıklarını belirterek, "Bunu misafir öğrencilerimize uygulamalı olarak da gösteriyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimize Osmanlı yemeklerini öğretmeye başladık. Onlar aynı zamanda mutfağımızda kendi bildikleri yemekleri de yapıyorlar. Öğrencilerimize tek tek ilgilenerek kendi kültürümüzü tanıtmaya çalışıyoruz. Uluslararası öğrencilerimiz gelecek günlerde de Osmanlı saray mutfağından damak tatlarını öğrenmeye ve yapmaya devam edecekler." dedi.
Osmanlı'nın köklü damak tadı
Osmanlı Saray
Mutfağı Adaptasyon Projesi Koordinatörü ve TÜ İşletmeler Genel Koordinatörü Öğretim Görevlisi Burak İşçimen de Osmanlı'nın çok köklü ve geniş bir damak tadının olduğunu söyledi.
Makedonya uyruklu Nagehan Zekiri de Türkiye
'deki damak tadı ile Makedonya'daki damak tadının benzediğini söyledi.
Kendi ülkesinde de Osmanlı lezzetlerinin mutfaklarda yapıldığını anlatan Zekiri, "Ben bu yemeği ilk kez yaptım. Artık öğrenci evimizde de arkadaşlarıma zirva pişireceğim." dedi.
Arnavutluk uyruklu Sindi Bilibaşe ise daha önce Osmanlı mutfağının ilgisini çektiğini belirterek, "Arnavutluk'a göre sizin yemekleriniz daha lezzetli bende ülkeme gittiğimde bu yemekleri sevdiklerime yapacağım." ifadelerini kullandı.