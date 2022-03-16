Yabancı öğrenciler seramik eserlerle ülkelerini tanıtacak - Son Dakika
Üye Girişi

Yabancı öğrenciler seramik eserlerle ülkelerini tanıtacak

16.03.2022 12:37
Yabancı öğrenciler seramik eserlerle ülkelerini tanıtacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) öğrenim gören yabancı öğrenciler, katıldıkları seramik kursunda yaptıkları eserlerle ülkelerinin tanıtımına katkı sağlayacak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) öğrenim gören yabancı öğrenciler, katıldıkları seramik kursunda yaptıkları eserlerle ülkelerinin tanıtımına katkı sağlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile OMÜ iş birliğinde yürütülen çalışma kapsamında akademik yıl başında üniversitedeki yabancı öğrencilere yönelik akademik, sosyal ve kültürel donanımlarının güçlendirilmesi amacıyla seramik kursu açıldı.

Çeşitli bölümlerde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi gören 33 yabancı öğrenci, Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tamer Aslan danışmanlığında gönüllü olarak haftada bir gün katıldıkları seramik kurslarında ülkelerine özgü eserler üretmek için çalışma gerçekleştiriyor.

Kursun akademik yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.

Doç. Dr. Aslan, AA muhabirine, kurslara yabancı öğrencilerin ilgi gösterdiğini söyledi.

Yabancı uyruklu öğrencilerin istekleri doğrultusunda seramik kursu açtıklarını belirten Aslan, "Keyifli, eğlenerek vakit geçiriyoruz. Akademik olmayan, daha çok sanatsal etkinlikler oluyor. Bunu bir ders edasıyla yapmıyoruz. Kültürlerin bir araya gelmesi, dostlukların, arkadaşlıkların gelişmesi adına verimli bir süreç yaşıyoruz." dedi.

Öğrencilerin kursa severek geldiğini, kendisinin de onlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Aslan, "Ülkelerinde önem taşıyan, beğeni kazanan, önem teşkil eden model, motif, desen varsa bunlar üzerinde çalışma yapmalarını istedim. Güzel bir şey ortaya çıkacak. Sonunda çok güzel karma bir sergiyle bunu sonlandıracağız." diye konuştu.

Kimya bölümünde doktora yapan Kazakistan uyruklu Cevher Serimbetova da boş zamanlarında seramik kursuna severek geldiğini dile getirdi.

Ülkesine ait motiflerle vazo yaptığını anlatan Serimbetova, "Dostluk' adlı çalışmayı yapıyorum. Termos gibi kullanılıyor, içine süt koyuyoruz." ifadesini kullandı.

İnşaat mühendisliği bölümünde öğrenim gören Somali uyruklu Abdullatif Sadık Yusuf ise kursa katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, ülkesinde sıkça kullanılan tütsü kabı yaptığını kaydetti.

YORUMLAR
500
Dev yayın balığı görenleri hayrete düşürdü Dev yayın balığı görenleri hayrete düşürdü İlkbaharda yağan kar Cıbıltepe'de kayak sezonunu uzattı İlkbaharda yağan kar Cıbıltepe'de kayak sezonunu uzattı

Doktora, Seramik, Turizm, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yabancı öğrenciler seramik eserlerle ülkelerini tanıtacak - Son Dakika


Son Dakika
12:55 Başkan Çebi'den taraftarı heyecanlandıran sözler: Talisca olabilir, neden olmasın? Daha iyisi de olabilir
12:54 Bakan Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun "uyuşturucu baronları" iddiasına sert tepki: Patolojik mitomani hastalığı ile uğraşıyoruz
12:48 Hazine Bakanı'ndan çarpıcı açıklama: Bizi en çok petrol ve emtia fiyatları ile enflasyon yoruyor
12:40 Almanya'da korkunç olay! Ukrayna'daki savaştan kaçan genç kıza toplu cinsel şiddet uygulandı
12:33 Hayvan hastanesi sahibi profesör genç kadın veterinere cinsel şiddetten yargılanıyordu: Kadının iç çamaşırında DNA bulundu
12:32 Hepsijet çalışanları kazandı: Paket ücretleri artırıldı, yakıt desteği geldi
12:30 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Görüşmeler zorlu geçti ama Ukrayna ile anlaşmaya yakınız
12:18 Ticaret Bakanlığı'ndan çimento sektörüne inceleme
12:13 Partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, Müslüm Gürses ve Orhan Gencebay'ı birbirine karıştırdı
12:10 Meral Akşener doktorlara destek verdi ve Sivas Kongresi'ne katılan Tıbbiyeli Hikmet'in hikayesini anlattı: İşte o anekdot!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 13:04:15. #1.12#
SON DAKİKA: Yabancı öğrenciler seramik eserlerle ülkelerini tanıtacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement