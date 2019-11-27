Son Dakika Haberleri: Yabancı öğrenciler tarihi ve doğal güzelliklere konuk oldu
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Yabancı öğrenciler tarihi ve doğal güzelliklere konuk oldu

6 saat önce

Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen şehir tanıtım gezileri kapsamında farklı ülkelerden şehre okumaya gelen yabancı öğrenciler doğal ve tarihi güzellikleri yakından tanıma fırsatı buldu.

Yabancı öğrenciler tarihi ve doğal güzelliklere konuk oldu, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen şehir tanıtım gezileri kapsamında farklı ülkelerden şehre okumaya gelen yabancı öğrenciler doğal ve tarihi güzellikleri yakından tanıma fırsatı buldu.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen şehir tanıtım gezileri devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü yabancı öğrencilerine yönelik şehrin doğal ve tarihi güzelliklerine doğru yolculuk gerçekleştirildi. Serdivan Gölpark, Adakule, Kuvay-ı Milliye Müzesi, 2. Bayezıd Köprüsü ve Taraklı'yı gezen toplam 45 yabancı öğrenci şehri daha yakından tanıma şansı elde etti. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:08 Kaynak: İHA
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