Yabancı öğrenciler Türkçe'yi KO-MEK'te öğrendi - Son Dakika

Yabancı öğrenciler Türkçe'yi KO-MEK'te öğrendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları(KO-MEK),Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Kurumu'nda eğitim alan 13 yabancı öğrenciye verdiği eğitimle Türkçeyi öğretti.

Yabancı öğrenciler Türkçe'yi KO-MEK'te öğrendi, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları(KO-MEK),Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Kurumu'nda eğitim alan 13 yabancı öğrenciye verdiği eğitimle Türkçeyi öğretti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, Pandemi öncesinde, Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Kurumu'nda eğitim alan 13 yabancı öğrenciye Türkçe dersleri verdi. Eğitimlerini başarı ile tamamlayan geleceğin yabancı uyruklu akademisyenlerine, düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Türkçe'yi KO-MEK ile öğrenen yabancı öğrenciler, ülkeleri ile Türkiye arasında gönül köprüsü kuracak. KO-MEK'te bugüne kadar çok sayıda yabancı uyruklu vatandaş Türkçe dersleri alarak dilimizi öğrenme şansı yakaladı.

Türkçe'yi KO-MEK'te öğrenen yabancı uyruklu vatandaşlara son olarak Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Kurumu bünyesinde eğitim alan 13 öğrenci katıldı. Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenmesi için geçtiğimiz yılın Kasım ayında KO-MEK'e başvuru yapıldı. Dini Yüksek İhtisas Kurumu'nda yüksek öğrenimlerini gerçekleştiren 13 öğrenci için KO-MEK tarafından Türkçe dersleri başlatıldı. A 1 Türkçe dersleri kapsamında öğrencilere pratik ve teorik etaptan oluşan Türkçe dersleri verildi. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Afganistan'dan gelen lisans mezunu öğrencilere günlük konuşma dilinin yanı sıra dil bilgisi de öğretildi.

Öte yandan, KO-MEK'in verdiği Türkçe eğitimini başarılı ile tamamlayan 13 yabancı uyruklu öğrenci düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

İhtisas Merkezinde yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe dersleri verdiği için teşekkür eden Mehmet Musa Şirin, "Yabancı uyruklu öğrencilerimizin birçoğu buraya geldiğinde Türkçe bilmiyorlardı. Büyükşehir Belediyemiz KO-MEK ile her türlü imkanını seferber ederek öğrencilerimize Türkçe dersleri verdi. Öğrencilerimiz son derece iyi bir şekilde dilimizi öğrendiler, hatta yazılı imtihanlarda Türkçe ifade etme becerisini kazandılar" dedi. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 17:41

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yabancı öğrenciler Türkçe'yi KO-MEK'te öğrendi - Son Dakika
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