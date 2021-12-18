Üye Girişi
Yabancı öğrenciler Türkiye'de tıp okumaktan mutlu - Son Dakika

Yabancı öğrenciler Türkiye'de tıp okumaktan mutlu

18.12.2021 11:46

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Tıp Fakültesi'nde öğrenim gören, 8 ülkeden 26 yabancı öğrenci, Türkiye'de eğitim görmekten mutluluk duyuyor.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Tıp Fakültesi'nde öğrenim gören, 8 ülkeden 26 yabancı öğrenci, Türkiye'de eğitim görmekten mutluluk duyuyor.

Kentte 2006 yılında kurulan, 12 fakülte, 12 meslek yüksekokulu, 3 yüksekokul ile 3 enstitü, uygulama ve araştırma merkezi ile eğitim veren üniversite, Türkiye'de uluslararası öğrencilerin tercih ettiği eğitim kurumları arasında bulunuyor. Üniversitenin tıp fakültesini seçen yabancı öğrenciler de iyi imkanlarda öğrenim gördükleri için Türkiye'yi tercih etmekten memnuniyet duyuyor. Azerbaycan, İran, Sudan, Suriye, Almanya, Afganistan, Irak ve Yemen'den 26 yabancının eğitim aldığı fakülte, öğrencilerini deneyimli akademisyenlerin rehberliğinde son teknolojik cihazlarla donanımlı doktorlar olarak yetiştiriyor.

Türkiye'nin gönül elçisi olacaklar

EBYÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mecit Kantarcı, AA muhabirine, yabancı öğrencilerin Türkiye'de edindiği eğitimi, tecrübeyi ve insani değerleri ülkelerine taşıyarak Türkiye'nin gönül elçisi olacağını söyledi.

Yabancı öğrencilerin EBYÜ Tıp Fakültesi'ni tercih etmelerinin sebeplerinden bahseden Kantarcı, şöyle konuştu:

"Şu anda uyguladığımız bilimsel program, ders programları, dünyayla entegre ve başarılı bir şekilde hazırlanmış, günceli takip eden, sürekli yenilenen bir program. Bunu da tabii öğrenciler şu an internet ortamında görüyor ve takip ediyorlar. Bu bağlamda bizleri tercih ediyorlar. Tıp Fakültesi Anadolu'da butik bir üniversite. Tıp Fakültesi gibi tüm özellikler, olması gereken laboratuvarlar, deneyler, anatomi laboratuvarları, maket laboratuvarları, bunların tamamının olması nedeniyle de eğitimlerini olabildiğince optimale yakın alacaklarını düşündükleri için bizleri tercih ediyorlar."

Kantarcı, fakültede 8 ülkeden 26 öğrencinin standart kayıtla öğrenimlerine devam ettiğini belirterek Türk cumhuriyetlerinden de kısa süreli eğitimler için gelen çok sayıda öğrencilerinin bulunduğunu dile getirdi. Kantarcı, fazla sayıda İngilizce konuşabilen öğretim üyesine sahip olma avantajlarının da olduğunu aktardı.

"Hayallerimi Türkiye'de gerçekleştireceğim"

Tıp fakültesi 1. sınıf öğrencisi İranlı Ghazal Shahnazıan, ülkesinde yapılan sınavda ilk 6 bine girdiğini anlattı.

Türkiye'de yapılan sınava da girerek EBYÜ Tıp Fakültesi'ni kazandığını belirten Shahnazıan, "Çocukluk hayalimde tıp fakültesi okumak vardı. O yüzden hayalimin peşinden koştum ve şimdi çok mutluyum. Hayallerimi Türkiye'de gerçekleştireceğim. İlk günler yalnız olmak zordu ama şimdi ailemle görüşüyorum onlar Erzincan'a geliyor, ben de İran'a gidiyorum." diye konuştu.

Sudanlı Ala Muhammet Yusuf ise Türkiye'deki eğitim sistemini beğendiği için Erzincan'ı tercih ettiğini ifade ederek "Buradaki insanlar, eğitim sistemi ve hocalar çok iyi. Eğitimi tamamladıktan sonra Sudan'a gideceğim çünkü oradaki insanların doktora ihtiyacı var. Afrika'da insanlar bazen doktor bulamıyor, bu yüzden oraya gideceğim." dedi.

Anne ve babası Türk olan Alman vatandaşı Cennet Coşkun da tıp fakültesi okuma hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını anlatarak "Türkiye'nin tıp eğitimi de daha iyi olduğu için burada tıp eğitimimi tamamlamak istiyorum. Erzincan da çok güzel bir yer, burada okumayı seviyorum." ifadelerini kullandı.

Yabancı öğrenciler Türkiye'de tıp okumaktan mutlu
Yabancı öğrenciler Türkiye'de tıp okumaktan mutlu
Yabancı öğrenciler Türkiye'de tıp okumaktan mutlu
Yabancı öğrenciler Türkiye'de tıp okumaktan mutlu
Yabancı öğrenciler Türkiye'de tıp okumaktan mutlu

Tıp Fakültesi, Üniversite, Erzincan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yabancı öğrenciler Türkiye'de tıp okumaktan mutlu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:17 TOGG'un yerli otomobil paylaşımı heyecanlandırdı: Saat 14.30 buluşalım
12:15 Xavi'den yeni hamle: Kaptan Alba'nın yerine Galatasaray'ın eski yıldızını Barcelona'ya getiriyor
12:14 Evinin balkonunda bulunan asmadaki detayı fark eden adam öyle şaşırdı ki!
12:11 Rus oyuncu Türkiye'de kayboldu! Arkadaşları ilanlarla onu arıyor
12:04 Avustralya böcekler tarafından istila edildi! Biri hayalet gibi, diğeri ısırınca yumruk etkisi yapıyor
12:01 Koray Avcı'nın affedilmeyen gafı! Kendisini öven takipçisine "şu" dedi ve tepkiler art arda geldi
11:54 Milli Eğitim müfredata iklim değişikliğini ekledi! Seçmeli olacak dersi, Bakan duyurdu
11:44 Yeni asgari ücretle ne kadar kıdem tazminatı alacağınızı biliyor musunuz?
11:40 Beşiktaş taraftarı sabrının sınırında! Hoca gelmeyince sosyal medya ayağa kalktı
11:38 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2011'de Somali'ye yaptığımız ziyaret, Afrika kıtasının kaderini değiştirdi
TOGG'un yerli otomobil paylaşımı heyecanlandırdı: Saat 14.30 buluşalım TOGG'un yerli otomobil paylaşımı heyecanlandırdı: Saat 14.30 buluşalım         
12:17
Evinin balkonunda bulunan asmadaki detayı fark eden adam öyle şaşırdı ki! Evinin balkonunda bulunan asmadaki detayı fark eden adam öyle şaşırdı ki!         
12:14
Avustralya böcekler tarafından istila edildi! Biri hayalet gibi, diğeri ısırınca yumruk etkisi yapıyor Avustralya böcekler tarafından istila edildi! Biri hayalet gibi, diğeri ısırınca yumruk etkisi yapıyor         
12:04
Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum         
11:07
Mardin'de çarşaflı soyguncu cinayeti! Kuyumcu soygun kurbanı oldu! Mardin'de çarşaflı soyguncu cinayeti! Kuyumcu soygun kurbanı oldu!         
09:54
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir         
18:14
Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor         
16:58
Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi         
16:54
TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı         
16:38
Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı         
16:34
Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu         
14:49
Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi         
14:41
TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu         
14:39
Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı         
14:35
Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 12:24:40. #1.11#
SON DAKİKA: Yabancı öğrenciler Türkiye'de tıp okumaktan mutlu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement