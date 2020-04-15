Yabancı öğrenciler Türkiye için maske ve solunum aparatı üretiyor - Son Dakika

Bursa'daki Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 70 ülkeden gelen 230 öğrencisi ülkelerine dönmek yerine Türkiye'ye olan minnettarlıklarını göstermek için okullarında siperlikli maske ve solunum yolu aparatı üretiyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 4 yıl önce inşa ettikleri okulun gerçek gönül elçileri yetiştirdiğini söyledi.



Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yabancı öğrencileri, korona virüsünün başlamasının ardından ortak karar aldı. 5 kıta, 70 ülkeden 230 öğrenci kendilerine kucak açan Türkiye'ye destek olmak için hemen işe koyularak çalışmaya başladı.



1 Milyon nüfuslu Osmangazi İlçesi'ne en büyük eğitim yatırımlarından Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni kazandıran Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, öğrencileri ziyaret ederek hem moral verdi hem de teşekkür etti. Öğrencilerin sabah uzaktan eğitimle derslerini yaptıklarını belirten Başkan Mustafa Dündar, "Öğleden sonra da Teknoloji Üretim Merkezi'nde tam gün Sağlık İl Müdürlüğü'müzün talebi üzerine siperlikli maske, maske aparatı ve solunum yolunda kullanılan aparat üretiyorlar" dedi.



"Gerçek bir uluslararası okul"



Okulun örnek bir eğitim projesi olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, okulun bu yıl ilk mezunlarını vereceğini belirterek "Okulumuz, gerçek gönül elçileri yetiştiriyor. Yabancı öğrencilerimiz eğitimlerini tamamlayıp, kendi ülkelerine bilgi, barış, sevgi ve kardeşlik götürecekler." dedi.



Osmangazi Belediyesi tarafından yaptırılan okulun 22 bin metrekare kapalı alanıyla Türkiye'nin en büyük okul binasına sahip olduklarını aktaran Mustafa Dündar, "Osmangazi Belediyesinin vizyon projelerinden birisi. Okulda fen ve sosyal bilimlerle ilgili çok ciddi çalışmalar var. Okulun matematik ve fizik ağırlıklı olmak üzere 12 patentli, araştırma projeleri, makaleler, sempozyumlar, bildiriler var. Biz de bu çalışmaları artırarak sürdürmeye gayret ediyoruz. Okul farklı ve özgün. Gerçek uluslararası bir okul." dedi. - BURSA