Yabancı öğrenciler Türkiye'yi fotoğraflarla anlatacak - Son Dakika
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Yabancı öğrenciler Türkiye'yi fotoğraflarla anlatacak

35 dakika önce

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, öğrencilerin trenle seyahatlerinin, Türkiye'nin tarihi, kültürel ve sosyal yönünü fotoğraf sanatının gücüyle ortaya koymalarına yardımcı olacağını söyledi.

Yabancı öğrenciler Türkiye'yi fotoğraflarla anlatacak, System.String[]

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, öğrencilerin trenle seyahatlerinin, Türkiye'nin tarihi, kültürel ve sosyal yönünü fotoğraf sanatının gücüyle ortaya koymalarına yardımcı olacağını söyledi.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi arasında 21 Ocak'ta imzalanan "Uluslararası Öğrencilerin Seyahati" protokolü kapsamında Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrenciler, Ankara Garı'nda düzenlenen törenle Turistik Doğu Ekspresi ile Kars'a gönderildi.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının himayelerinde üçüncüsünün düzenleneceği fotoğraf yarışmasının bu yıl ilk kez uluslararası nitelikte olacağını belirtti.

Yazıcı, bu kapsamda, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ile yabancı öğrencilerin yarışma için fotoğraf çekmek üzere Turistik Doğu Ekspresi, Güney/ Kurtalan Ekspresi ve Van Gölü Ekspresi ile seyahat edebilmeleri amacıyla protokol imzaladıklarını dile getirdi.

Bu öğrencilerin Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının bursu ile Türkiye'de eğitim gördüklerini dile getiren Yazıcı, "Öğrencilerin trenle seyahatleri, Türkiye'nin tarihi, kültürel ve sosyal yönünü fotoğraf sanatının gücüyle ortaya koymalarına yardımcı olacaktır. Gençler dünyanın en güzel gezi rotalarından biri olan Doğu Ekspresi ile ülkemizin eşsiz doğasına tanıklık ederken, seyahatleri boyunca çekeceklerin fotoğraflarla 'an'ları ölümsüzleştirme fırsatı bulacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilerin seyahatleri boyunca çekecekleri fotoğraflarla, bakanlığının himayesinde düzenlenen "Tam O An Uluslararası Doğu Ekspresi Fotoğraf Yarışması"na katılacaklarını ifade eden Yazıcı, projenin yabancı öğrencilerin Türkiye ve üniversitelerine uyumlarına yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş de protokolün hem sosyal sorumluluk hem de farkındalık açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Söz konusu çalışmayla yabancı öğrencilere Türkiye'nin tanıtıldığını ifade eden İbiş, bu tür organizasyonlara üniversite olarak çok önem verdiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından tren 18.00'de perondan hareket etti. Seyahate, İtalya, Polonya, Estonya, Küba, Kazakistan, Mısır, Afganistan, Sao Tome ve Pirincipe, Arnavutluk, Çad, Fas'tan 18 öğrenci katılıyor.

Ankara Üniversitesi, Doğu Ekspresi, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 08:50 Kaynak: AA
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