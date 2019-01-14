Son Dakika Haberleri: Yabancı Öğrenciler Vali Çeber'i Ziyaret Etti

Yabancı Öğrenciler Vali Çeber'i Ziyaret Etti

2 saat önce

Rize'de eğitim ve öğretim gören bir grup yabancı öğrenci, Rize Valisi Kemal Çeber'i ziyaret etti.

Yabancı Öğrenciler Vali Çeber'i Ziyaret Etti, System.String[]
Rize'de eğitim ve öğretim gören bir grup yabancı öğrenci, Rize Valisi Kemal Çeber'i ziyaret etti.

İlk ve orta dereceli okullarda eğitim gören Suriyeli ve Iraklı öğrenciler ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde eğitim gören Burkina Fasolu ve Hindistan Keşmirli öğrenciler, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Serap Aydın ile Vali Çeber'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Hindistan Keşmirli Musain Najar ve Burkina Fasolu Abdoo Razak, Türkiye'de olmaktan ve üniversitede öğrenim görmekten mutlu olduklarını belirterek, Vali Kemal Çeber'in ziyaret taleplerini kabul etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vali Çeber de ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Farklı kültüre, dile ve renge sahip birbirinden değerli öğrenci arkadaşlarımızı Türkiye ve ilimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kendi ülkelerinize döndüğünüzde veya başka bir ülkeye gittiğinizde bizlerin ve ülkemizin gönüllü tanıtım elçileri olacağınıza inanıyorum." dedi.

Vali Çeber, ziyaretin anısına misafir öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:05 Kaynak: AA

Hindistan, Burkina, Rize, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yardım Etkinliğine Katılan Belediye Başkanı, Sahnede Bıçaklandı Son Dakika! Tavukçuluk Devi Şeker Piliç'in İki Sahibi FETÖ'den Gözaltına Alındı

Başıboş Köpeklerin Keçilere Saldırdığı İddiasına Isparta Hayvan Koruma Derneği'nden Yalanlama Geldi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mevkidaşına Kameralar Önünde Tepki Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 16:05:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yabancı Öğrenciler Vali Çeber'i Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]