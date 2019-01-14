Yabancı Öğrenciler Vali Çeber'i Ziyaret Etti

Rize
'de eğitim ve öğretim gören bir grup yabancı öğrenci, Rize Valisi Kemal Çeber'i ziyaret etti.
İlk ve orta dereceli okullarda eğitim gören Suriyeli ve Iraklı öğrenciler ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
İlahiyat Fakültesinde eğitim gören Burkina
Fasolu ve Hindistan
Keşmirli öğrenciler, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Serap Aydın
ile Vali Çeber'i makamında ziyaret etti.
Ziyarette, Hindistan Keşmirli Musain Najar ve Burkina Fasolu Abdoo Razak, Türkiye
'de olmaktan ve üniversitede öğrenim görmekten mutlu olduklarını belirterek, Vali Kemal Çeber'in ziyaret taleplerini kabul etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Vali Çeber de ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Farklı kültüre, dile ve renge sahip birbirinden değerli öğrenci arkadaşlarımızı Türkiye ve ilimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kendi ülkelerinize döndüğünüzde veya başka bir ülkeye gittiğinizde bizlerin ve ülkemizin gönüllü tanıtım elçileri olacağınıza inanıyorum." dedi.
Vali Çeber, ziyaretin anısına misafir öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.