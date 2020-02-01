Yabancı öğrencilerden Elazığ'a destek - Son Dakika
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Yabancı öğrencilerden Elazığ'a destek

6 saat önce

Dünyanın birçok ülkesinden Eskişehir'e gelerek eğitim gören uluslararası öğrenciler, geçtiğimiz günlerde deprem yaşayan Elazığ'a yardım gönderdi.

Yabancı öğrencilerden Elazığ'a destek, System.String[]

Dünyanın birçok ülkesinden Eskişehir'e gelerek eğitim gören uluslararası öğrenciler, geçtiğimiz günlerde deprem yaşayan Elazığ'a yardım gönderdi.


Eskişehir'deki üniversitelerde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler, deprem yaşayan vatandaşları unutmadı. Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneğin (YUDER) önderliğinde öğrenciler Elazığ için para topladı. Yaklaşık bir hafta süren toplanma kampanyasında birikmiş paralar dün akşam İHH Eskişehir İl Başkanı Musa Karadaş'ın eline teslim etti. YUDER 'de gerçekleştirilen programda, yapılan teslimlerin ardından uluslararası öğrenciler depremde can veren ve yaralayanlar için daha önce okuduğu hatim-ı şerifin duası okudular.


Program ile ilgili YUDER yetkisi şu bilgiler aktardı;


"Yunus Emre Uluslararası öğrenci Derneği olarak şehrimizde okuyan farklı ülkelerden öğrenci kardeşlerimizin Elazığ'da yaşanan depremde şehit olan kardeşlerimiz için okumuş oldukları Kur'an-ı Kerim hatminin duasını yaptık. Yine öğrenci kardeşlerimizin harçlıklarından keserek Elazığ depremzedeleri için vermiş oldukları yardımları depremzedelere ulaştırmak için Eskişehir İHH Başkanı Musa Karadaş'a teslim ettik. Öğrenciler, bu güzel çalışmaya katılarak bir kez daha Türkiye'nin yanında olduklarını ispatladı. Kendileri de yaptıklarından dolayı mutlu oldular". - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Elazığ, Deprem, İHH, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:13 Kaynak: İHA
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