Son Dakika Haberleri: Yabancı Öğrencilerden Vali Su'ya Ziyaret

Yabancı Öğrencilerden Vali Su'ya Ziyaret

1 saat önce

Bir proje kapsamında Mersin'e gelen 13 ülkeden öğrenciler, Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Yabancı Öğrencilerden Vali Su'ya Ziyaret, System.String[]
Bir proje kapsamında Mersin'e gelen 13 ülkeden öğrenciler, Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Su, "Liderlik Becerilerini Hikaye Anlatımı ile Geliştirmek" projesi kapsamında 13 ülkeden gelen 39 öğrenciyi makamında ağırladı.

Gençlerle sohbet eden Su, projenin başarıyla geçmesini diledi.

Öğrenciler, proje kapsamında 6 gün boyunca Mersin'de düzenlenen eğitime katılarak turistik yerleri gezecekler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:21 Kaynak: AA

Ali ihsan, Mersin, Güncel
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