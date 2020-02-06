Yabancı öğrencilere Eskişehir ve Anadolu Üniversitesi tanıtıldı - Son Dakika
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Yabancı öğrencilere Eskişehir ve Anadolu Üniversitesi tanıtıldı

7 saat önce

Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce öğrencinin Türkiye'ye gelmesine olanak sağlayan Erasmus+ programı ile Anadolu Üniversitesi bünyesine yeni katılan yabancı öğrenciler için oryantasyon toplantısı düzenlendi.

Yabancı öğrencilere Eskişehir ve Anadolu Üniversitesi tanıtıldı, System.String[]

Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce öğrencinin Türkiye'ye gelmesine olanak sağlayan Erasmus+ programı ile Anadolu Üniversitesi bünyesine yeni katılan yabancı öğrenciler için oryantasyon toplantısı düzenlendi.


Şener Şen Kültür Salonu'nda düzenlenen toplantıda Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü ve Erasmus Student Network (ESN) topluluğunun iş birliğiyle Eskişehir ve Anadolu Üniversitesi tanıtıldı. Yeni bir ülke ve şehre adapte olma konusunda birçok bilginin paylaşıldığı oryantasyon toplantısında, düzenlenecek etkinliklere de değinildi. ESN topluluğunda yer alan gönüllü üyelerle tanışan yabancı öğrenciler, merak ettikleri konuları sorma fırsatı buldu.


Toplantının açılışında konuşan Anadolu Üniversitesi Öğrenci Değişim Programları koordinatörlerinden Öğr. Gör. Lili Feng Bahtiyar, Anadolu Üniversitesi'nin dünyadaki ve Türkiye'deki önemine değindi. Anadolu Üniversitesi'nin sosyalleşme açısından büyük imkanlar sunduğunu sözlerine ekleyen Bahtiyar, öğrencilere tavsiyeler verdi. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, Erasmus, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:18 Kaynak: İHA
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