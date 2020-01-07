Yabancı öğrencilere yangın tatbikatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yabancı öğrencilere yangın tatbikatı - Son Dakika

Yabancı öğrencilere yangın tatbikatı

6 saat önce

Karabük Üniversitesinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere, Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce yangına müdahale eğitimi verildi.

Yabancı öğrencilere yangın tatbikatı, System.String[]

Karabük Üniversitesinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere, Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce yangına müdahale eğitimi verildi.

İlçede bulunan İtfaiye Müdürlüğü alanına gelen öğrencilere, eğitmenler tarafından yangın anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği anlatıldı.

İran, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Suriye, Yemen, Bulgaristan, Almanya, Somali, Çad ve Azerbaycan gibi çeşitli ülkelerden kente gelen öğrenciler, daha sonra uygulamalı eğitim aldı.

Öğrencilerin senaryo gereği çıkartılan yangına müdahale ettiği tatbikata, ilçede eğitim gören bazı lise öğrencileri de izledi.

Safranbolu, Karabük, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı
İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı

Son Dakika Haberleri
01:30 Sivas tipide mahsur kalanları özel idare ekipleri kurtardı - Son Dakika
01:22 Japonya'dan ABD'ye daha yoğun diplomasi çağrısı - Son Dakika
01:16 ABD'nin Massachusetts eyaleti ilk Müslüman kadın belediye başkanını seçti - Son Dakika
01:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da - Son Dakika
01:05 Cumhurbaşkanı erdoğan istanbul'da - Son Dakika
00:15 İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Son Dakika
22:53 İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 01:54:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yabancı öğrencilere yangın tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]