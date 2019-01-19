Yabancı Öğrencilerin Kar Mutluluğu

Yabancı öğrencilerin kar mutluluğuESKİŞEHİR - Üniversite eğitimi için ülkelerinden Türkiye'ye gelen birçok yabancı öğrenci, hayatlarında ilk kez kar görme imkanını Eskişehir'de buldu.

Yabancı öğrencilerin kar mutluluğu



ESKİŞEHİR - Üniversite eğitimi için ülkelerinden Türkiye'ye gelen birçok yabancı öğrenci, hayatlarında ilk kez kar görme imkanını Eskişehir'de buldu.

Eskişehir'e Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı burslusu olarak gelen ve Türkiye'deki ilk senelerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezinde Türkçe eğitimi alan yabancı öğrenciler, önceki gün yağan kar sonrası şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hayatlarında ilk kez bu deneyimi yaşayan ve birbirleri ile dakikalarca kar topu savaşı yapan öğrenciler, soğuk havaya rağmen çok eğlendiklerini dile getirdiler.

"Kar çok soğuk ama çok güzel"

Türkiye'ye Kamerun'dan gelen ve heyecanını dile getiren Chanu Chakut, "Ülkemde hiç kar görmedim. Bizim orada iki sezonumuz var sadece. Yağmurlu ve sıcak sezonlarımız var. Türkiye'de kar görmek benim için yeni bir deneyim oldu. Bu deneyimden dolayı da çok heyecanlıyım. Bende ülkemdeki o iki sezonun dışında başka bir sezon daha görmek isterdim. Kar çok soğuk ama çok güzel. Hayatımda ilk kez kar gördüm ve bu deneyimim Türkiye'de olduğu için ayrı bir mutluluk yaşıyorum" şeklinde konuştu.

"Bugün ilk kez görüyorum"

Hayatında ilk kez kar gören bir diğer öğrenci Filistinli Ala Al-Masri'ydi. Al-Masri, duygularını şu ifadelerle anlattı:

"Filistin'de hiç kar görmedim. Bugün ilk kez görüyorum. Çok heyecanlı ve mutluyum. Kar ile uyandım. Çok mutlu oldum. Çok güzel bir tecrübe oldu.

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