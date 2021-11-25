Yabancı öğrencilerin Türkiye'deki önemli adreslerinden biri Karabük Üniversitesi - Son Dakika

Karabük Üniversitesi (KBÜ) yabancı öğrencilerin Türkiye'de en çok tercih ettiği üniversitelerin başında yer alıyor.

Kurulalı 14 yıl olmasına rağmen yaklaşık 55 bin öğrenciye 16 fakülte, 5 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu ve 2 enstitü ile eğitim veren KBÜ, yabancı öğrencilerin de ilgisini çekiyor.

Ağırlıkla Afrika ve Asya ülkeleri olmak üzere 93 ülkeden 11 bin 100 yabancı öğrenciye sahip KBÜ, özellikle Çad, Somali, Sudan, Senegal, Afganistan ve Suriye'nin yanı sıra Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan gibi Türk Cumhuriyetleri'ndeki öğrenciler tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

Toplam öğrenci sayısının yüzde 20'si yabancı öğrencilerden oluşan KBÜ'de eğitim gören 11 bin 100 uluslararası öğrenciden 1750'si şu anda Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde öğrenim görüyor.

"Rastgele öğrenci toplamıyoruz"

Rektör Prof. Dr. Refik Polat, AA muhabirine, Türkiye'de en fazla yabancı öğrenciyi barındırdıklarını söyledi.

Türk devletleri ve Afrika'nın her ülkesinden öğrencilerinin olduğunu, en çok da Çad'dan yer aldığını belirten Polat, "Cumhurbaşkanımızın önümüzü açmasıyla Afrika'dan öğrenci getirebildik. Afrika'dan rastgele öğrenci toplamıyoruz. Oranın en iyi öğrencilerini seçmek için personelimiz gidiyor, sınavlar yapıyor. Oranın yerel sınavlarından en iyi bin, iki bin arasından seçip Türkiye'ye Karabük Üniversitesine kazandırıyoruz. Bu da öğrenci kalitemizi üst seviyelere taşıyor." diye konuştu.

"Her türlü kültürümüzü ülkelerine taşıyorlar"

Öğrencilerin her birinin kültür elçisi olduğunu vurgulayan Polat, şöyle devam etti:

"Yüzyılları aşacak düzeyde şimdiden Türkiye'nin oralardaki elçileri yetişiyor. Her türlü kültürümüzü ülkelerine taşıyorlar. Kendi güzel unsurlarını da bize getiriyorlar, biz de onları kabul ediyoruz. Onlarla çok güzel iletişim halindeyiz. Bunları yayarak devam ettireceğiz. Bize gelen öğrencileri sadece eğitim öğretimle ülkelerine geri gönderme gibi bir sistemimiz yok. Kimi zaman otobüslerle Konya'da Mevlana'ya, kimi zaman Sarıkamış'a gönderiyoruz. Türkiye'yi, kendimizi tanıtan her türlü yöresel, bölgesel veya ülkesel unsurların içinde bulundurmaya çalışıyoruz. Bir Afrikalı öğrencimiz, 'Türkiye'de birlik olma, millet olma bilincini kazandık.' dedi. Sadece bu bile onlar için çok önemli."

Polat, öğrencisi olan ülkelerden kendilerine devlet başkanları düzeyinde dönüşlerin olduğuna dikkati çekerek, "Bizde Çad'dan binin üzerinde öğrenci var. Yılbaşına kadar 200 öğrenci daha transfer olacak. Çad Devlet Başkanı tarafıma devlet nişanı takdim etti çünkü Çad'dan yurt dışına bu kadar yekpare öğrenci gönderilmemiş şimdiye kadar. Bize, Türkiye'ye karşı inanılmaz minnet duygusu içindeler. Bu da yaptığımız işi güçlendiriyor, kendimizi güçlü hissettiriyor, doğru yolda olduğumuzu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Onlara her türlü teknik ve kültürel desteği vereceğiz"

Yabancı öğrenci konusundaki liderliklerini sürdürmek istediklerini dile getiren Polat, "Sadece en fazla uluslararası öğrenci değil, sayısaldan çok kaliteli öğrencisi de olan üniversite olmak istiyoruz." dedi.

Polat, Türkiye'de ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda en iyi öğrencilerin Ankara, İstanbul ve İzmir'i tercih ettiğini belirterek, "Bunları Karabük'e çekmekte neredeyse imkansızı yaşıyoruz ama dünyanın başka ülkelerinin en iyi öğrencilerini Karabük'e çekebiliyorum, bunu başarabiliyorum. Daha da fazla gayret sarf edip sadece sayısal değil, kalite olarak da dünyanın en iyilerini Karabük Üniversitesine kazandırmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.

"Burada öğrendiklerimi ülkemde paylaşacağım"

Özbekistan'dan geçen yıl gelen İlahiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Azızbek Abdurakhmatov da uzun araştırma sonunda, arkadaşlarının tavsiyesi ve eğitimin kaliteli olması dolayısıyla Karabük'e geldiğini ifade etti.

Hocalarını çok sevdiğini, onların sayesinde Türkçe'yi hemen öğrendiklerini anlatan Abdurakhmatov, "Türkleri seviyoruz. Başka ülkeleri de seçebilirdik ama seçmedik çünkü biz de Türk'üz. Hocalarımız çok iyi, hem Arap hem de Türk hocalarımız var. Derslerimiz de iyi. Okul bitince ya burada ya da İstanbul'da yüksek lisans yapacağım, sonra ülkeme döneceğim. Burada öğrendiklerimi orada paylaşmam lazım." dedi.

Ülkesindeki eğitimin Türkiye'den daha geride olduğuna dikkati çeken Abdurakhmatov, "Ülkemdeki arkadaşlara burayı öneriyorum. 'Türkiye'ye gelin.' derim. Burada okumanız daha iyi. Biraz modern, gelişmiş bir ülke. Gelişmiş talim (öğretim) sistemi de var. Hocalar da bizimki gibi değil, daha iyi. O yüzden buraya gelip okumalarını öneririm." ifadesini kullandı.

"Karabük'te iyi eğitim veriliyor"

Senegal'den gelen hazırlık öğrencisi El Hadji Daouda Wade ise "Yeni kültür keşfetmek için Türkiye'ye geldim. Türk insanı çok misafirperver. Karabük'te iyi eğitim veriliyor, sakin ve güzel bir kent. Mimarlık okuyup ülkeme dönerek şirket açacağım." dedi.

Karabük'te öğrenci için her türlü imkanın sunulduğunu aktaran Özbekistanlı Robiyobonu Ubaydullaeva, kentte çok yabancı öğrenci olduğunu, kendilerini bu kentte yabancı hissetmediklerini, kimya okumak istediğini, okul bittikten sonra hoca olarak Türkiye'de kalmayı düşündüğünü dile getirdi.

Afganistanlı Atigullah Amini, Türkiye'nin çok güzel ve Müslüman bir ülke olduğunu, hem bu yüzden hem de arkadaşlarının tavsiyesiyle Karabük'ü seçtiğini, uluslararası ilişkiler okuyacağını söyledi.

Türkiye'nin eğitiminin iyi olduğunu vurgulayan Somalili Mohamed Aldatuş da bilgisayar mühendisi olup ülkesine dönerek teknoloji konusunda çalışacağını anlattı.

Çad uyruklu Mabıla Mahamat Tahir ise ülkesinde mekatronik mühendisliği olmadığını, bu alanda eğitim almak için Türkiye'ye geldiğini, eğitimin Çad'dan daha iyi olduğunu kaydetti.

Karabük Üniversitesinin eğitimini beğendiği için 2 ay önce Türkiye'ye geldiğini aktaran Kazak öğrenci Aruzhan Shakhizadaeva da okulu başarıyla bitirip ülkesinde çalışmak istediğini dile getirdi.