Yabancı öğrencilerle buluştular - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Farklı ülkelerden Türkiye'ye, Düzce Üniversitesine öğrenim için gelen gençler, il protokolü ile bir araya geldi.



Uluslararası Öğrenci Derneğinin katkılarıyla, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, DTSO Başkanı Tuncay Şahin ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat ile dernek üyesi gençlerin katılımıyla Erguvan Sosyal Tesislerinde kahvaltı organizasyonu düzenlendi. Farklı ülkelerden Türkiye'ye, Düzce Üniversitesine öğrenim için gelen gençler, il protokolü ile buluşmanın heyecanını yaşarken buluşmaya vesile olan başta Vali Dağlı olmak üzere Başkan Özlü ve DÜ Rektörü Prof. Dr. Çakar'a teşekkürlerini iletti.



Sohbet ortamında geçen buluşmada gençlerle yakından ilgilenen Başkan Özlü üniversite öğrencilerinin Düzce Belediyesinden beklentilerini ve çalışmalar için önerilerini büyük bir ilgiyle dinledi. Kahvaltı sonunda gençlerle selfie çektirmeyi ihmal etmeyen Özlü, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, gençlere başarı dileklerini iletti. - DÜZCE