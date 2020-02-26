Yabancı öğretmenlerden Milli Eğitim Müdürü Tatlı'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yabancı öğretmenlerden Milli Eğitim Müdürü Tatlı'ya ziyaret - Son Dakika

Yabancı öğretmenlerden Milli Eğitim Müdürü Tatlı'ya ziyaret

6 saat önce

Avrupa Birliği Erasmus projesi kapsamında farklı ülkelerden Malatya'ya gelen yabancı öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'yı ziyaret etti.

Yabancı öğretmenlerden Milli Eğitim Müdürü Tatlı'ya ziyaret, System.String[]

Avrupa Birliği Erasmus projesi kapsamında farklı ülkelerden Malatya'ya gelen yabancı öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'yı ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahnahan Ortaokulu'nun koordine ettiği "Erasmus+ Ka201 Avrupa Birliği" projesi kapsamında İtalya, Bulgaristan, Romanya ve Portekiz'den gelen öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'yı makamında ziyaret ederek sohbet etti.

Ziyarette, proje kapsamında okullardaki devamsızlık probleminin azaltılmasıyla ilgili yapılan çalışmalar ve projeler ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, öğretmenleri misafir etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Proje konusunun önemli olduğunu aktaran Tatlı, farklı ülkelerin ortak problem karşısında birlikte hareket etmesinin çözüm bulmada etkili olacağını ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:18 Kaynak: AA
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