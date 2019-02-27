Yabancı operatörler Turkcell servislerini kullanacak
25 dakika önce
Turkcell dijital servislerin üç yabancı telekom operatörü tarafından kullanılması için anlaşma yaptı.
Turkcell
dijital servislerin üç yabancı telekom operatörü tarafından kullanılması için anlaşma yaptı. Turkcell CEO
'su Kaan Terzioğlu
, 60 operatörle daha görüşme halinde olduklarını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:00
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