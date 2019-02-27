Son Dakika Haberleri: Yabancı operatörler Turkcell servislerini kullanacak

Yabancı operatörler Turkcell servislerini kullanacak

25 dakika önce

Turkcell dijital servislerin üç yabancı telekom operatörü tarafından kullanılması için anlaşma yaptı.

Yabancı operatörler Turkcell servislerini kullanacak, System.String[]
Turkcell dijital servislerin üç yabancı telekom operatörü tarafından kullanılması için anlaşma yaptı. Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu, 60 operatörle daha görüşme halinde olduklarını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:00 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cristiano Ronaldo, Saç Ekim Merkezi Açıyor Sosyal Medyadaki İstanbul Anketinde Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'a Fark Attı

Usta Oyuncu Aytaç Arman'ın Vefatı Sanat Dünyasını Yasa Boğdu Babacan ve Davutoğlu, Yeni Parti İçin İlk Tohumu Kaz Dağları'nda Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 14:25:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yabancı operatörler Turkcell servislerini kullanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]