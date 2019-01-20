Son Dakika Haberleri: Yabancı ortaklı şirket sayısı Suriyelilerle arttı

Yabancı ortaklı şirket sayısı Suriyelilerle arttı

1 saat önce

Türkiye'de son 5 yılda kurulan her 10 şirketten biri "yabancı sermayeli" olarak ticaret siciline işlendi.

Yabancı ortaklı şirket sayısı Suriyelilerle arttı, System.String[]
Türkiye'de son 5 yılda kurulan her 10 şirketten biri "yabancı sermayeli" olarak ticaret siciline işlendi. Bu şirketlerin çoğu Suriye ortaklı oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:20 

Suriye, Türkiye, Ekonomi
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