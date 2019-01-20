Yabancı ortaklı şirket sayısı Suriyelilerle arttı
1 saat önce
Türkiye'de son 5 yılda kurulan her 10 şirketten biri "yabancı sermayeli" olarak ticaret siciline işlendi.
Türkiye
'de son 5 yılda kurulan her 10 şirketten biri "yabancı sermayeli" olarak ticaret siciline işlendi. Bu şirketlerin çoğu Suriye
ortaklı oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:20
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