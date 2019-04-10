Yabancı Ot ile Mücadelede Son Teknolojinin Tanıtımı Kayseri Şeker Çiftçilerine
26 dakika önce
Şeker pancarı tarımında yabancı ot ile mücadelede KWS tohum firması ile Bayer ilaç firmasının ortak çalışması olan ürün, ilk olarak Şeker Pancarı tarımında Türkiye'de Sektöründe lider konumundaki Kayseri Şeker çiftçilerine tanıtımı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:49 Kaynak: İHA
Şeker pancarı tarımında yabancı ot ile mücadelede KWS tohum firması ile Bayer
ilaç firmasının ortak çalışması olan ürün, ilk olarak Şeker Pancarı tarımında Türkiye
'de Sektöründe lider konumundaki Kayseri Şeker
çiftçilerine tanıtımı yapıldı.
Kayseri şeker 15 Temmuz Şehitleri Konferans salonunda yapılan Şeker pancarı tarımında yabancı ot ile mücadele toplantısına Genel Müdür Yardımcısı Kazım Duygulu, Kayseri Pancar Kooperatifi Müdürü Uğur Metiner, Bölge Müdürleri, KWS pazarlama müdürü Emre Akbel, KWS Bölge Müdürü Adem Akça
, Çiftçiler ve Firmaların temsilcileri katıldı. - KAYSERİ
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