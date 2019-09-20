Son Dakika Haberleri: Yabancı para fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gidildi
Son Dakika Ekonomi Haber

Yabancı para fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gidildi

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal istikrarı desteklemek amacıyla, yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verildiğini duyurdu.

Yabancı para fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gidildi, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal istikrarı desteklemek amacıyla, yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verildiğini duyurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle; "Finansal istikrarı desteklemek amacıyla, yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verilmiştir. Alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 2,1 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir. Söz konusu değişiklikler, tesisi 4 Ekim 2019 tarihinde başlayacak olan 20 Eylül 2019 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur"

- İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AFAD'dan Tuzla'daki fabrika yangınına ilişkin açıklama: Halk sağlığını tehdit eden bir durum yok
Adana taciz iddiası mahalleyi karıştırdı, polis biber gazıyla müdahale etti Hakkında yeniden tutuklama istenen Demirtaş'tan ilk yorum Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini uzattı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 21:16:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yabancı para fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gidildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]