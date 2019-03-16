Yabancı pilot sayısı azaldı
40 dakika önce
Türkiye'de hizmet veren hava yolu şirketlerinde çalışan yabancı pilot sayısı, geçen yılın sonu itibarıyla bir önceki yıla kıyasla yüzde 25,7 azalarak 732'den 544'e geriledi.
Türkiye
'de hizmet veren hava yolu şirketlerinde çalışan yabancı pilot sayısı, geçen yılın sonu itibarıyla bir önceki yıla kıyasla yüzde 25,7 azalarak 732'den 544'e geriledi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:50
Eksi Sözlük, Skandal Yorum İçin Açıklama Yaptı: Yasal Süreç İşlemektedir
Mehmet Ali Alabora, Gezi Parkı Eylemleri İddianamesiyle İlgili İlk Kez Konuştu!
Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki
Fikret Yüksel Vakfı 10 Yılda 20 Bin Öğrencinin Hayatına Dokundu