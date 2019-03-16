Son Dakika Haberleri: Yabancı pilot sayısı azaldı

Yabancı pilot sayısı azaldı

40 dakika önce

Türkiye'de hizmet veren hava yolu şirketlerinde çalışan yabancı pilot sayısı, geçen yılın sonu itibarıyla bir önceki yıla kıyasla yüzde 25,7 azalarak 732'den 544'e geriledi.

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Türkiye'de hizmet veren hava yolu şirketlerinde çalışan yabancı pilot sayısı, geçen yılın sonu itibarıyla bir önceki yıla kıyasla yüzde 25,7 azalarak 732'den 544'e geriledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:50 

Türkiye, Pilot, Ekonomi
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