Son Dakika Haberleri: Yabancı plakalı araçları kullanıp sahte kaza raporu düzenleyerek uluslararası sigorta...
Son Dakika Güncel Yabancı plakalı araçları kullanıp sahte kaza raporu düzenleyerek uluslararası sigorta... - Son Dakika

Yabancı plakalı araçları kullanıp sahte kaza raporu düzenleyerek uluslararası sigorta...

7 saat önce

Yabancı plakalı araçları kullanıp sahte kaza raporu düzenleyerek uluslararası sigorta dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen 40 kişi gözaltına alındı.

Yabancı plakalı araçları kullanıp sahte kaza raporu düzenleyerek uluslararası sigorta..., System.String[]

Yabancı plakalı araçları kullanıp sahte kaza raporu düzenleyerek uluslararası sigorta dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen 40 kişi gözaltına alındı.

Sigorta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:04 Kaynak: AA
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