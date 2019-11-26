Son Dakika › Güncel › Yabancı plakalı araçları kullanıp sahte kaza raporu düzenleyerek uluslararası sigorta... - Son Dakika
Yabancı plakalı araçları kullanıp sahte kaza raporu düzenleyerek uluslararası sigorta...
7 saat önce
Yabancı plakalı araçları kullanıp sahte kaza raporu düzenleyerek uluslararası sigorta dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen 40 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:04 Kaynak: AA
Yabancı plakalı araçları kullanıp sahte kaza raporu düzenleyerek uluslararası sigorta dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen 40 kişi gözaltına alındı.
Bakan Ersoy, 2 tarihi eseri Çin'e iade etti Uluslararası sigorta şirketlerini dolandıran çete çökertildi 13 Fransız askeri helikopter kazasında öldü Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi