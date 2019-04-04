Yabancı Plakalı Araçta 175 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi
41 dakika önce
Afyonkarahisar'da emniyet ekiplerince yabancı plakalı bir araçta yapılan aramalarda 175 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Afyonkarahisar
'da emniyet ekiplerince yabancı plakalı bir araçta yapılan aramalarda 175 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü
görevlilerince kentte kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde yabancı plakalı bir araçta yapılan aramada, toplam 175 şişe gümrük kaçağı viski ve votka ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:26 Kaynak: İHA
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