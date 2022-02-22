Yabancı plakalı araçta 18 kilo eroini 'Stark' buldu - Son Dakika
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Yabancı plakalı araçta 18 kilo eroini 'Stark' buldu

22.02.2022 19:05

- Yabancı plakalı araçta 18 kilo eroini 'Stark' buldu Şırnak'ta durdurulan yabancı plakalı aracın gizli bölmesinde narkotik detektör köpeği "Stark", 18 kilo eroin buldu.

- Yabancı plakalı araçta 18 kilo eroini 'Stark' buldu

ŞIRNAK - Şırnak'ta durdurulan yabancı plakalı aracın gizli bölmesinde narkotik detektör köpeği "Stark", 18 kilo eroin buldu. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinde temin edilen uyuşturucunun batı illerine sevkiyat yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma neticesinde şüphe üzerine durdurulan yabancı plakalı araçta arama yapıldı. Polis, aramada uyuşturucu bulamadı. Bunun üzerine hassas burunlu narkotik detektör köpeği "Stark" devreye girdi. "Stark", aracın sol arka çamurluk tarafına tepki verdi. Köpeğin tepki verdiği yer açıldığında 41 paket halinde 18 kilo eroin bulundu.

Eroine el konulurken, araçta bulunan Irak uyruklu yabancı şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yabancı plakalı araçta 18 kilo eroini 'Stark' buldu
Yabancı plakalı araçta 18 kilo eroini 'Stark' buldu
Yabancı plakalı araçta 18 kilo eroini 'Stark' buldu

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Son dakika haberleri: Otomobilin çeşitli bölümlerine gizlenmiş 18 kilo eroin ele geçirildi Son dakika haberleri: Otomobilin çeşitli bölümlerine gizlenmiş 18 kilo eroin ele geçirildi ŞIRNAK'TA YABANCI PLAKALI ARAÇTAKİ 19 KİLO EROİNİ 'STARK' BULDU ŞIRNAK'TA YABANCI PLAKALI ARAÇTAKİ 19 KİLO EROİNİ 'STARK' BULDU

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Şırnak, Eroin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yabancı plakalı araçta 18 kilo eroini 'Stark' buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yabancı plakalı araçta 18 kilo eroini 'Stark' buldu - Son Dakika
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