Son Dakika Haberleri: Yabancı Plakalı Araçta 56 Kilo Eroin Bulundu

Yabancı Plakalı Araçta 56 Kilo Eroin Bulundu

1 saat önce

Hakkari'de polis ekiplerince yabancı plakalı bir araçta yapılan aramada 56 kilo 340 gram eroin ele geçirildi.

Yabancı Plakalı Araçta 56 Kilo Eroin Bulundu, System.String[]
Hakkari'de polis ekiplerince yabancı plakalı bir araçta yapılan aramada 56 kilo 340 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtilerek, "İlimiz Yüksekova ilçesinden Van istikametine gitmekte olan yabancı plakalı bir araçta yapılan aramada 56 kilo 340 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. 2 İranlı şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. Öte yandan, Depin polis kontrol noktasında Van istikametinden gelmekte olan bir araçta yapılan aramada ise 320,5 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve 6 bin 665 TL ele geçirildiği, olayla ilgili 3 şahsın gözaltına alındığı belirtildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:31 Kaynak: İHA

Van, Polis, Hakkari, 3. Sayfa
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