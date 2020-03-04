Yabancı plakalı cipte ceset bulundu, ekipler hastalık şüphesiyle önlem aldı (2) - Son Dakika

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Yabancı plakalı cipte ceset bulundu, ekipler hastalık şüphesiyle önlem aldı (2)
16 dakika önce
KİMLİĞİ BELLİ OLDUİzmit'te Seka Devlet Hastanesi otoparkında Hollanda plakalı cip içerisinde ölü bulunan kişinin Nuri İnan Ağvar (52) olduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 07:34 Kaynak: DHA
KİMLİĞİ BELLİ OLDU
İzmit'te Seka Devlet Hastanesi otoparkında Hollanda plakalı cip içerisinde ölü bulunan kişinin Nuri İnan Ağvar (52) olduğu belirlendi. Hastalık şüphesi bulunan Nuri İnan Ağvar'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Cip ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.
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