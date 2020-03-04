Yabancı plakalı cipte ceset bulundu, ekipler hastalık şüphesiyle önlem aldı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yabancı plakalı cipte ceset bulundu, ekipler hastalık şüphesiyle önlem aldı (2) - Son Dakika

Yabancı plakalı cipte ceset bulundu, ekipler hastalık şüphesiyle önlem aldı (2)

16 dakika önce

KİMLİĞİ BELLİ OLDUİzmit'te Seka Devlet Hastanesi otoparkında Hollanda plakalı cip içerisinde ölü bulunan kişinin Nuri İnan Ağvar (52) olduğu belirlendi.

Yabancı plakalı cipte ceset bulundu, ekipler hastalık şüphesiyle önlem aldı (2), System.String[]

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İzmit'te Seka Devlet Hastanesi otoparkında Hollanda plakalı cip içerisinde ölü bulunan kişinin Nuri İnan Ağvar (52) olduğu belirlendi. Hastalık şüphesi bulunan Nuri İnan Ağvar'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Cip ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.


Devlet Hastanesi, Hollanda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 07:34 Kaynak: DHA
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