Yabancı plakalı cipte ceset bulundu, ekipler hastalık şüphesiyle önlem aldı (2) - Son Dakika

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İzmit'te Seka Devlet Hastanesi otoparkında Hollanda plakalı cip içerisinde ölü bulunan kişinin Nuri İnan Ağvar (52) olduğu belirlendi. Hastalık şüphesi bulunan Nuri İnan Ağvar'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Cip ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.