Yabancı plakalı tır, park halindeki 3 otomobile çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yabancı plakalı tırın park halindeki 3 otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu fakülte kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Jambul Sıtlhınava yönetimindeki PP126VV Gürcistan plakalı tır, park halinde bulunan 06 HD 613, 53 AHH 934 ve 52 ABL 718 plakalı otomobillere arkadan çarptı. Feci kaza sonucu Onur Kesici ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar olayı sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kesici, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Arkadaşının bozulan aracına müdahale etmek istedi, canından oldu

Kazada vefat eden Onur Kesici'nin, arkadaşının arabasının bozulduğu için durduğu ve ona yardım etmek için orada tesadüfen bulunduğu öğrenildi.

Hemşire olan annesi acı haberi hastanede nöbette öğrendi

Kazada hayatını kaybeden Onur Kesici'nin annesi Ayten Yaşar'ın Fatsa Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yaptığı ve kaza saatlerinde hastanede nöbette olduğu, kaza haberini de nöbette iken aldığı bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan tır sürücüsü Jambul Sıtlhınava Fatsa İlçe Emniyet Müdürlü ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU