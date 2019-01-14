Yabancı Plakalı Tır Yoldan Çıkarak İkiye Katlandı
1 saat önce
- Yabancı plakalı tır yoldan çıkarak ikiye katlandıSAMSUN - Gürcistan'dan Ankara'ya yük taşıyan Gürcistan plakalı tır, bariyere çarparak yoldan çıktıktan sonra ikiye katlandı.
- Yabancı plakalı tır yoldan çıkarak ikiye katlandı
SAMSUN - Gürcistan
'dan Ankara
'ya yük taşıyan Gürcistan plakalı tır, bariyere çarparak yoldan çıktıktan sonra ikiye katlandı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.
Olay, Samsun-Ankara karayolu Çakallı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürcistan'dan yüklediği alçıyı Ankara'ya götürmek için yola çıkan OSO 553 plakalı tır, Çakallı mevkisinde kaygan zemin nedeniyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarparak yoldan çıkan tır, bir ağaca vurarak durabildi. Tırın çekici kısmı ters dönerek gövdesine girdi. Kazada Gürcistan uyruklu sürücü yara almadan kurtuldu. Kazayı gören diğer Gürcistan plakalı sürücüler olay yerinde durarak vatandaşlarına yardım ettiler.
Yoldan çıkan tırı kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:40 Kaynak: İHA
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