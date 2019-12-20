Yabancı savaş uçakları Libya'nın Misrata kentini vurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yabancı savaş uçakları Libya'nın Misrata kentini vurdu - Son Dakika

Yabancı savaş uçakları Libya'nın Misrata kentini vurdu

6 saat önce

Başkent Trablus'un doğusundaki Misrata kentinde bazı hedefler savaş uçakları tarafından bombalandı.

Yabancı savaş uçakları Libya'nın Misrata kentini vurdu, System.String[]

Başkent Trablus'un doğusundaki Misrata kentinde bazı hedefler savaş uçakları tarafından bombalandı.

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Sözcüsü Mustafa el-Mecii, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hava Savunma ve Hıttin Taburu kampları gibi Misrata kentindeki eski askeri noktalara hava saldırıları düzenlendiğini belirtti.

Savaş uçaklarının kime ait olduğuna dair bilgi vermeyen Mecii, saldırıda can kaybı yaşanmadığını dile getirdi.

Mecii, saldırı sırasında insansız hava araçlarının kentin üzerinde uçuş yaptıklarının tespit edildiğini söyledi.

Bu hafta başında darbeci asker Halife Hafter'e bağlı savaş uçakları Misrata Hava Kuvvetleri Koleji'ne saldırı düzenlemişti.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri, karşı operasyon başlatmıştı.

Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti. Hafter'in saldırı emri nedeniyle ülkenin batısında, başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:04 Kaynak: AA
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